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        Haberler Spor Voleybol 2024 CEV Şampiyonlar Ligi Finalleri Antalya'da! - Voleybol Haberleri

        2024 CEV Şampiyonlar Ligi Finalleri Antalya'da!

        2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'ne Antalya ev sahipliği yapacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 22:27 Güncelleme: 22.03.2024 - 22:27
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        2024 CEV Şampiyonlar Ligi Finalleri Antalya'da!
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        Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri’ne hem erkeklerde hem de kadınlarda 5 Mayıs’ta Antalya ev sahipliği yapacak

        Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Süper Finaller organizasyonunda kadınlarda İtalya’nın A.Carraro Imoco Conegliano ve Allianz Vero Volley Milano takımları, erkeklerde ise İtalya’nın Trentino Itas ve Polonya’nın Jastrzebski Wegiel takımları şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

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