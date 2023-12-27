Borsa İstanbul, haftanın beş günü olmak üzere yatırıma açık olur. Ancak hafta sonları ve resmi tatillerde işleme kapalı olan BİST, 2024 yılında resmi tatiller dolayısıyla belli tarihler aralığında kapalı olacak. Borsa İstanbul tarafından yayınlanan 'Borsa İstanbul Resmi Tatil Günleri' tablosu ile tarihler netleşti. İşte, 2024 yılında borsanın kapalı olacağı tarihler...