2024 yılında Borsa hangi günler kapalı? Resmi tatillerde borsa açık mı?
Borsa İstanbul (BİST) yatırımcıları bir araya getirerek, alım-satın işlemlerinin aktif olarak yapılmasına olanak sağlar. Bu yüzden birçok yatırımcı borsaya dair gelişmeleri dikkatle takip eder. Ancak borsa sürekli işleyen bir sisteme sahip değildir. Hafta sonu ve resmi tatillerde kapalı olan borsa, sadece belirli saatlerde yatırım yapılmasına imkân veriyor. Peki, 2024 yılında borsa ne zaman kapalı olacak? İşte, detaylar...
- 1
Borsa İstanbul, haftanın beş günü olmak üzere yatırıma açık olur. Ancak hafta sonları ve resmi tatillerde işleme kapalı olan BİST, 2024 yılında resmi tatiller dolayısıyla belli tarihler aralığında kapalı olacak. Borsa İstanbul tarafından yayınlanan 'Borsa İstanbul Resmi Tatil Günleri' tablosu ile tarihler netleşti. İşte, 2024 yılında borsanın kapalı olacağı tarihler...
- 2
2024 YILINDA BORSA HANGİ GÜNLER KAPALI?
1 Ocak Pazartesi - Yeni yıl tatili
9 Nisan Salı - Ramazan Bayramı Arefesinde yarım gün tatil, borsa saat 13.00'e kadar açık olacak.
10-11-12 Nisan Çarşamba, Perşembe, Cuma - Ramazan Bayramı
23 Nisan Salı - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Pazar - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi - Kurban Bayramı Arefesi
- 3
16-17-18-19 Haziran Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba - Kurban Bayramı
15 Temmuz Pazartesi - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma - Zafer Bayramı
28 Ekim Pazartesi - Cumhuriyet Bayramı yarım gün tatil, borsa saat 13.00'e kaadr açık.
29 Ekim Salı - Cumhuriyet Bayramı
-