2024 ATA AÖF final tarihleri: ATA AÖF final sınavları ne zaman?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sınavları için geri sayım başladı. 3 oturum şeklinde uygulanacak olan ATA AÖF finallerinde, sınav tarihleri belli oldu. İşte 2024 ATA AÖF final tarihleri...
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ATA AÖF sınavlarında bekleyiş sürüyor. Binlerce öğrencinin katılımı ile uygulanan ATA AÖF finallerinde sınav tarihleri belli oldu. Peki, "ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?" İşte 2024 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sınavı tarihleri...
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ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığı takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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2024 ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Ara (Vize) Sınavı:
I.Oturum-27 Nisan 2024 Saat:09.30
II.Oturum-27 Nisan 2024 Saat:14.00
III.Oturum-28 Nisan 2024 Saat:14.00
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Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı:
I.Oturum-1 Haziran 2024 Saat:09.30
II.Oturum-1 Haziran 2024 Saat:14.00
III.Oturum-2 Haziran 2024 Saat:15.00
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Bütünleme Sınavı
I.Oturum-27 Temmuz 2024 Saat: 09.30
II.Oturum-27 Temmuz 2024 Saat: 14.00
III.Oturum-28 Temmuz 2024 Saat: 15.00