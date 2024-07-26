2024 ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak? ALES 2'de kaç soru olacak?
ÖSYM 2024 takvimi devam ediyor. 81 ilde yapılacak ALES 2 için geri sayım başladı. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru için 150 dakika verilecek. Sınavda ek süre verilmesine uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Peki, ALES 2 sınavı ve sonuç açıklanma tarihi nedir?
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES 2 için geri sayım başladı. Adaylara toplamda 100 soru yöneltilecek ve 150 dakika verilecek. Peki, ALES 2 sınavı saat kaçta başlayacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 ÖSYM takvimi ile ALES 2 hakkında detaylar...
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2024 ALES 2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2024-ALES/2 sınavı, 28 Temmuz Pazar günü yapılacak.
Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru için 150 dakika verilecek. Sınavda ek süre verilmesine uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.
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T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.
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ALES 2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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SINAVDA 21 BİN 654 KİŞİ GÖREV YAPACAK
Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:
"157 bin 530 adayın başvurduğu sınavda toplam 21 bin 654 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 bin 757 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınava 569 engelli aday başvurdu. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1450 aday bu haktan yararlandı."