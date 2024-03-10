Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Ramazan ayı bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. Diyanet il il imsakiye takvimini paylaşmasının ardından, Afyonkarahisar sahur vakti, iftar saati ve teravih vakitleri netlik kazanmış oldu. Peki, "Afyonkarahisar sahur vakti ve iftar saati ne zaman, saat kaçta?" İşte 2024 Afyonkarahisar İmsakiye takvimi...