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        Haberler Bilgi Gündem 2024 Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatilde mahkeme olur mu, Yargıtay, Danıştay ve nöbetçi mahkemeler çalışıyor mu?

        2024 Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatilde Yargıtay ve Danıştay çalışıyor mu?

        20 Temmuz itibarıyla adli tatil başladı. Tatil süresinin bitimine kadar, nöbetçi mahkemeler sadece acil olan davalara bakacak; Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda da nöbetçi heyetler görev yapacak. Peki, 2024 adli tatil ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 15:39 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:39
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        • 1

          2024 yılı için adli tatil 20 Temmuz itibarıyla başladı. Tatil sürecinde yargı tam anlamıyla durmayacak, sadece nöbetçi mahkemeler görev yapacak ancak yalnızca acil olan davalara bakacak. Adli tatil bittiğinde, tüm yargı süreci kaldığı yerden devam edecek. Peki, 2024 adli tatil ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        • 2

          2024 ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

          Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor.

          Yeni adli yıl, 1 Eylül'ün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, 2 Eylül'de Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

        • 3

          ADLİ TATİLDE MAHKEMELER GÖRÜLECEK Mİ?

          Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

          Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.

        • 4

          Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.

          Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

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