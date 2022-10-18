Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2023 yılı bütçesinin dün TBMM’ye sunulmasının ardından siyasi partilere yapılacak Hazine yardımı da belli oldu. Kanuna göre, son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan ve ülke barajını aşan siyasi partilere her yıl hazineden ödenmek üzere devlet yardımı yapılıyor. Devlet yardımı tutarı, barajı aşan partilerin oy sayılarına göre paylaştırılıyor.
Gelecek yıl siyasi partilere toplam 4.5 milyar lira hazine yardımı yapılacak. Bunun 1.5 milyar liralık kısmı ocak ayında partilerin hesaplarına yatırılacak. Ocak ayında AK Parti’ye 653.8 milyon, CHP’ye 348 milyon, HDP’ye 179.8 milyon, MHP’ye 170.5 milyon, İYİ Parti’ye ise 153.1 milyon lira hazine yardımı yapılacak. Ocak ayındaki yardımlar, yılın ilk on günü içinde partilerin hesaplarına yatırılacak.
SEÇİM NEDENİYLE YARDIM TUTARI ARTACAK
Kanun uyarınca, hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi yıllarında ise 3 katı olarak uygulanıyor. Seçime ilişkin hazine yardımları, Yüksek Seçim Kurulu’nca seçim kararının ilan edilmesini izleyen 10 gün içinde partilere ödeniyor.
Seçim kararının ilan edilmesiyle AK Parti’ye 1.3 milyar, CHP’ye 695.9 milyon, HDP’ye 359.7 milyon, MHP’ye 341 milyon, İYİ Parti’ye ise 306.1 milyon lira ilave hazine yardımı yapılacak. Böylece gelecek yıl AK Parti’ye toplam 1 milyar 961.3 milyon lira, CHP’ye 1 milyar 43,9 milyon TL, HDP’ye 539.5 milyon TL, MHP’ye 511.5 milyon TL, İYİ Parti’ye de 459.2 milyon TL hazine yardımı yapılacak.
2022 yılı bütçesi başlangıçta 1 trilyon 751 milyar lira olarak öngörülmüştü. Temmuz ayında ek bütçe ile bütçe büyüklüğü 2.8 milyar liraya çıktı.
2022 yılında siyasi partilere yapılan hazine yardımı başlangıç bütçesi üzerinden yapılmıştı. Ek bütçe dolayısıyla siyasi partilere ayrıca bir yardım yapılmadı.
BARAJ YÜZDE 7’YE DÜŞTÜ, HESAPLAMA DEĞİŞTİ
Kanuna göre, genel bütçe gelirleri toplamının beşbinde 2’si oranındaki hazine yardımı barajı aşan siyasi partiler arasında paylaştırılıyor. Seçimde yüzde 3’ün üzerinde oy alan partilere ise en düşük yardım alan partiye yapılan yardımla oranlanmak suretiyle ilave hazine yardımı yapılıyor.
2022 yılında AK Parti 280.3 milyon, CHP 149.1 milyon, HDP 77.1 milyon, MHP 73.1 milyon lira hazine yardımı aldı. İYİ Parti son seçimde yüzde 9.96 oranında oy aldığı için oyları MHP ile oranlanarak 65.6 milyon lira tutarında yardım aldı. Böylece, normalde 579.5 milyon lira olan siyasi partilere hazine yardımı 645.2 milyon lira olarak gerçekleşti.
Bu yılın mart ayında yürürlüğe giren kanunla ülke barajı yüzde 7’ye düşürüldü. Bundan dolayı İYİ Parti gelecek yıl asıl yardım pastasından pay alacak. Kanun değişmeseydi partilerin alacağı toplam hazine yardımı 450 milyon lira daha fazla olacaktı.
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