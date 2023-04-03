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2023/3 dönem MSB sözleşmeli er alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, nasıl başvuru yapılır, şartları neler?

2023/3 dönem MSB sözleşmeli er alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, nasıl başvuru yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı 2023/3. Dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı için başvuru kılavuzu yayınlandı. MSB sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından başvuru tarihleri ve başvuru şartları netlik kazandı. Milli Savunma Bakanlığı 2023/3. Dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı için başvuru yapmak isteyenler başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını mercek altına aldı. İşte 2023 MSB sözleşmeli er alımı başvuru ekranı...

Giriş: 03.04.2023 - 19:51 | Güncelleme: ABONE OL
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  • MSB sözleşmeli er alımı başvuru kılavuzu erişime sunuldu. Çevrimiçi (online) olarak yapılacak olan başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-devlet ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Milli Savunma Bakanlığı 2023/3. Dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru şartları, başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından netlik kazandı. Peki, "2023/3 dönem MSB sözleşmeli er alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, nasıl başvuru yapılır, şartları neler?" İşte detaylar...

  • SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

    Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet

    adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştirecek.

    Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra başvuru sayfasının çıktısını alarak kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği

    ilk amirine (askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

    Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

  • Çevrimiçi (online) başvurular, başvuru yapılan internet sayfasından e-devlet

    şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecek.

    Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte

    https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu husus, askerlik hizmeti devam eden adaylara ilgili birlik komutanları tarafından hatırlatılacaktır. Bu sebeple https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri engelleyecektir.

    BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

  • BAŞVURU ŞARTLARI

    (1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

    (2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

    (3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın

    yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 tarihinden sonra doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 tarihi ile 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğanlar),

    (4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

    (5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

  • (6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

    (7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

     

    (a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

    (b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

    (c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

    (8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

     

  • (9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

    (10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

    (11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi  almış olmak,

     

  • (12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),

    (13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,

    (14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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