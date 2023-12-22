1. BARBİE

1,44 milyar dolar

REKOR KIRDI

Margot Robbie ile Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı Barbie filmi, Greta Gerwig'e tüm zamanların en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni ünvanını kazandırdı.

Barbie filmi, açılış hafta sonunda 155 milyon dolar kazanarak 2023 yılının en iyi açılışını yapan filmi oldu. Film, bu yıl 1 milyar dolar barajını aşmayı başaran tek film oldu.