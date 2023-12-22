2023 yılının en çok hasılat yapan 10 filmi: Bir numara rekor üstüne rekor kırdı
Dijital platformlar ile sinema salonlarının mücadele ettiği sinema ve televizyon sektöründe 2023 yılında vizyonda giren birçok film rekor kıran hasılatlar yaptı. İlk numarada yer alan film ise yılın en çok kazanan yapımı oldu
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1. BARBİE
1,44 milyar dolar
REKOR KIRDI
Margot Robbie ile Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı Barbie filmi, Greta Gerwig'e tüm zamanların en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni ünvanını kazandırdı.
Barbie filmi, açılış hafta sonunda 155 milyon dolar kazanarak 2023 yılının en iyi açılışını yapan filmi oldu. Film, bu yıl 1 milyar dolar barajını aşmayı başaran tek film oldu.
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2. THE SUPER MARIO BROS. MOVIE
1,34 milyar dolar.
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3. OPPENHEIMER
951,4 milyon dolar.
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4. GALAKSİNİN KORUYUCULARI 3
845,4 milyon dolar.
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5. HIZLI VE ÖFKELİ 10 (FAST X)
707,6 milyon dolar
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6. ÖRÜMCEK - ADAM: ÖRÜMCEK - EVRENİNE GEÇİŞ
684,9 miyon dolar.
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7. KÜÇÜK DENİZ KIZI
568,8 milyon dolar.
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8. MISSION IMPOSSOBLE: ÖLÜMCÜL HESAPLAŞMA BİRİNCİ BÖLÜM
567, milyon dolar.
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9. ELEMENTAL: DOĞANIN GÜÇLERİ
479,8 milyon dolar.
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10. ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA
476,3 milyon dolar.