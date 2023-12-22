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        Haberler Televizyon 2023 yılının en çok hasılat yapan ve kazanan 10 filmi: 2023 yılının en çok hasılat yapan 10 filmi: Bir numara rekor üstüne rekor kırdı

        2023 yılının en çok hasılat yapan 10 filmi: Bir numara rekor üstüne rekor kırdı

        Dijital platformlar ile sinema salonlarının mücadele ettiği sinema ve televizyon sektöründe 2023 yılında vizyonda giren birçok film rekor kıran hasılatlar yaptı. İlk numarada yer alan film ise yılın en çok kazanan yapımı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 16:24 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:24
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        • 1

          1. BARBİE

          1,44 milyar dolar

          REKOR KIRDI

          Margot Robbie ile Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı Barbie filmi, Greta Gerwig'e tüm zamanların en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni ünvanını kazandırdı.

          Barbie filmi, açılış hafta sonunda 155 milyon dolar kazanarak 2023 yılının en iyi açılışını yapan filmi oldu. Film, bu yıl 1 milyar dolar barajını aşmayı başaran tek film oldu.

        • 2

          2. THE SUPER MARIO BROS. MOVIE

          1,34 milyar dolar.

        • 3

          3. OPPENHEIMER

          951,4 milyon dolar.

        • 4

          4. GALAKSİNİN KORUYUCULARI 3

          845,4 milyon dolar.

        • 5

          5. HIZLI VE ÖFKELİ 10 (FAST X)

          707,6 milyon dolar

        • 6

          6. ÖRÜMCEK - ADAM: ÖRÜMCEK - EVRENİNE GEÇİŞ

          684,9 miyon dolar.

        • 7

          7. KÜÇÜK DENİZ KIZI

          568,8 milyon dolar.

        • 8

          8. MISSION IMPOSSOBLE: ÖLÜMCÜL HESAPLAŞMA BİRİNCİ BÖLÜM

          567, milyon dolar.

        • 9

          9. ELEMENTAL: DOĞANIN GÜÇLERİ

          479,8 milyon dolar.

        • 10

          10. ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA

          476,3 milyon dolar.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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