2023'ün teknoloji alışveriş tercihleri

REKLAM advertisement1

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 2023 yılında en çok tercih edilen teknoloji ürünlerini açıkladı. Teknosa verilerine göre akıllı telefonlar ve bluetooth kulaklıklar en çok satın alınan ürünler listesinin üst sıralarında yer alırken, eğitim ve eğlence aktivitelerinin odağı olan tabletler popülerliğini korudu. Kullanım kolaylığı ile evin vazgeçilmezlerinden olan şarjlı süpürgeler ile fritözlere olan talep artarken, yüksek çözünürlüklü ve büyük ekranlı televizyonlara olan ilgi devam etti. Üstün performanslarıyla dikkat çeken ve her yerde oyun oynama imkânı sağlayan gaming notebook satışları da bir önceki yıla göre ivme kazandı.

2023 yılında en çok hangi teknoloji ürünleri tercih edildi?

2023 yılının en çok tercih edilen ürünleri arasında akıllı telefon, LCD TV, notebook, gaming notebook, tablet, Teknogaranti, şarjlı süpürge, akıllı saat, bluetooth kulaklık, robot süpürge ve fritöz yer aldı.

Yüksek hafızalı telefonlara olan ilgi 2023 yılında da devam etti. Akıllı telefonlarda 128 GB ve ardından 256 GB hafıza tercihi öne çıktı. En çok siyah renk ilgi gördü. Siyah rengi beyaz, mavi ve gece renkleri takip etti.

2023 yılında sırasıyla 55, 65 ve 50 inç ekranlar müşterilerin en çok tercih ettikleri televizyon ekran boyutları oldu. Aynı zamanda Ultra HD (4K) televizyonlara olan yoğun ilgi artarak devam etti.

Bir önceki yıla göre ciro payı en fazla artan ürünler gaming notebook, şarjlı süpürge, tablet ve tam otomatik espresso makinesi oldu. Tüm Teknosa satışları içinde ise gaming notebook, şarjlı süpürge ve fritöz payını en çok artıran ürünler oldu.

Akıllı telefonlar adet bazında %34’lük oranla en büyük artışı gösterdi. Bu artış, tamamlayıcı ürünler olan telefon şarj aleti ve kablolara da yansıdı. Bluetooth kulaklık ve erkek bakım kitleri de adet bazında en çok artış gösteren ürünler arasına girdi.

Bir önceki yıla göre elektrikli bisiklet, IPL-Lazer Epilasyon ve ütü öne çıktı.

Akıllı telefonlar ve LCD TV’lere olan ilgi yaş fark etmeksizin yüksek oldu. 30-40 yaş arası müşteriler daha çok tablet, fritöz, akıllı saat ve notebook satın aldı. Bluetooth kulaklıklar ise 20-30 yaş arası müşterilerin daha çok ilgisini çekti.