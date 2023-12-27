2023'ün talihsizleri
Birçok ünlü isim, 2023'ü yaşadıkları talihsizliklerle hatırlayacak. Kimisi trafikte kimisi de sahnede kaza geçirdi. Yılın en talihsizi; hiç şüphesiz konseri sırasında sahneden düşerek hastanelik olan Kibariye'ydi
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KİBARİYE SAHNEDEN DÜŞTÜ (9 MAYIS)
Kibariye, Mersin’de Romanların yaşadığı Turgut Reis Mahallesi’nde Romanlar Buluşması'nda sahneye çıktı. Konserin ilerleyen dakikalarında talihsiz bir olay yaşandı.
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Sahneye atlayan kişiyi Kibariye'den uzaklaştırmak için müdahalede bulunan güvenlik görevlisi bu sırada Kibariye'ye çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle sahneden yere düşen Kibariye'nin ilk tedavisi özel bir hastanede yapıldı. Kibariye daha sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada; "Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum: Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz" dedi.
Bir gece hastanede kalan şarkıcı, sonrasında taburcu oldu.
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TAN TAŞÇI (10 AĞUSTOS)
Tan Taşçı, trafik kazası geçirdi. Taşçı'nın menajeri Ecmel Kayahan'ın idaresindeki otomobil, Bucak - Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki TIR ile çarpıştı.
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İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tan Taşçı, kazayı yara almadan atlattı. Ecmel Kayahan ve Tan Taşçı'nın çocukluk arkadaşı şarkıcı Emre Şen sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Taşçı, tedavisinin ardından konser için Antalya'ya geldi. Antalya Aktüel Açık Hava Sahnesi'nde saat 21.30'da başlayan konserde, şarkıcı Tan sevenlerince ayakta karşılanıp, alkışlandı. Kendisini dinlemeye gelen sevenleri, şarkıcıya, 'Geçmiş olsun Tan, iyi ki varsın' tezahüratı yaptı.
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Kaza sonrası hareketlerine dikkat ettiğini dile getiren Tan Taşçı, "Bir kaza oldu, insanın başına bir şekilde bazı mücadeleler gelebiliyor. Bir şeyler buna sebep oluyor. Ama çok şükür atlattık, o da büyük ihtimalle sizin sayenizde, o yüzden bu sahnedeyken hiç zorlanmıyorum" dedi.
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OLGUN ŞİMŞEK (22 AĞUSTOS)
Bodrum'da ters yönde giden oyuncu Olgun Şimşek'in kullandığı cip ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı.
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Edinilen bilgiye göre, kavşağa yakın bir noktada sürücü M.İ.T. idaresindeki otomobille Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine seyir halinde olan Olgun Şimşek idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kaza sonucu Olgun Şimşek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, ayakta tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.
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ALİ SABANCI - VUSLAT DOĞAN SABANCI (25 AĞUSTOS)
Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da denizde kaza geçirdi. Leros Adası'nda zodyakla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı.
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Kazada yaralanan Ali Sabancı'nın dalağının alındığı, AORT damarında sorun olduğu ve Vuslat Doğan Sabancı'nın da yüzünden yaralandığı belirtildi.
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Hastanede tedavi gören çiftten Vuslat Doğan Sabancı da 4 Eylül'de, Ali Sabancı ise 12 Eylül'de taburcu edildi.
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DEMET AKALIN (25 AĞUSTOS)
Didim'de sahne alacağı mekâna gitmek için deniz yolunu kullanan Demet Akalın'ın içinde bulunduğu tekne iskeleye çarptı. Korku dolu anlar yaşayan Akalın, alnının şiştiğini ve bir arkadaşının da ellerinin ezildiğini ifade etti.
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Kazanın ardından konuyla alakalı açıklamada bulunan Demet Akalın, o anları anlattı. Takipçilerini bilgilendiren Akalın; "İyiyim, merak etmeyin. Alnımda şişlik var. Yurt dışından gelen çok hayranım olduğu için onları bırakmak istemedim. Çok kötü bir tekne kazası yaptık. İskeleye girdi. Tekne saniyeler içinde battı. O tekneden nasıl sağ çıktık ben algılayamıyorum. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.
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Demet Akalın, "Tabii bir sitemim olacak. Ambulans çağırdık, gelmedi bayağı bir süre. Kaç kere arandı ambulans hayal meyal hatırlıyorum. O eczaneden Allah, razı olsun. İlk müdahaleyi yaptı. Bir arkadaşımızın bayağı parmakları falan ezildi. Yalıkavak Marina'da iskeleye bir ışık koysaydınız da, insanlar böyle acayip bir kaza yapmasaydı. Bir travma yaşamasaydı. Çok mesaj geldi, dönemedim. Teknelere servis yapan bir bot, tesadüfen kurtardı bizi. Çocuklardan da Allah, razı olsun" ifadelerini kullandı.
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SÜMER EZGÜ (4 EYLÜL)
Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, içinde iki çocuğu ve eşinin de olduğu otomobiliyle kaza yaptı.
Alınan bilgiye göre, Sümer Ezgü'nün kullandığı otomobil, Yazır mevkisindeki rampada kuvvetli rüzgarın da etkisiyle refüje çarptı. Savrulan otomobil ve ona bağlı çekme karavan yola devrildi.
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Sümer Ezgü, eşi ve iki çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu. Ezgü, kazanın ardından aracına bağlı karavanla seyahat ederken kaza geçirdiklerini söyledi.
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Şiddetli rüzgarın etkisi ile kontrolü kaybettiğini ifade eden Sümer Ezgü, "Oğlum Berlin'de konservatuvarı kazanmıştı. Oğlumu bırakmak için Almanya'ya gidiyorduk. Yokuş aşağı inerken fazla hızlı değildim ama rüzgar bizi savurdu. Refüje çarparak devrildik. Eşim ve iki çocuğum da yanımdaydı. Çok şükür hiçbirimize bir şey olmadı. Oğlumun eşyaları da karavandaydı. Aracımız ve eşyalar zarar gördü" diye konuştu.
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ŞEHİNŞAH (2 EKİM)
Şehinşah adıyla tanınan rap sanatçısı Ufuk Yıkılmaz, Ankara’ya konsere gittiği esnada Sakarya’da kaza geçirdi. Şarkıcı, geçirdikleri kazayı sosyal medya hesabından paylaştı.
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Şarkıcı yaptığı paylaşımda, “Sakarya yolunda kaza geçirdik ama şükür kimsede bir sıkıntı yok. Ankara konserine yetişeceğiz inşallah. Ayrıca Canbay&Wolker kardeşlere de şifa diliyorum, bir an evvel aramıza dönmeleri dileği ile” ifadelerine yer verdi.
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ERKAN CAN (16 EKİM)
Erkan Can, alkollü bir şekilde otomobil kullanırken kaza yaptı. Kaza, Şile Otoyolu Parseller yol ayrımı yan yolda meydana geldi. Can, alkollü halde kullandığı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı.
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Kazayı gören bazı sürücüler, yardım etmek için olay yerinde durup, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayı yara almadan atlatan Erkan Can'a alkolmetreyle test yaptı.
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Ünlü oyuncunun 236 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazanın ardından ağır şekilde hasar alan araç, kaza yerinden çekici yardımıyla kaldırılırken, Erkan Can'ın ehliyetine geçici süreyle el konuldu.
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Kazayı gördükten sonra olay yerine gelen bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Erkan Can, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" diyerek alkolmetreyi üfledi. Can'ın üfledikten sonra "Çıkacağını biliyorum" şeklinde konuştuğu duyuldu. Durumunun iyi olup, olmadığının sorulması üzerine Erkan Can, "Oğlum bende bir şey yok. Sakin ol, bende hiçbir şey yok. Matizim" diye yanıt verdi. Can, kendisine yardımcı olan bir vatandaşa sarılarak teşekkkür etti.
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BURAK DAKAK (10 ARALIK)
Burak Dakak, 'Aydınlıkevler' oyunu sırasında talihsiz bir olay yaşadı.
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Burak Dakak, sahnede performansını sergilerken, ayağı dekora takıldı. Dakak, acı içinde apar topar hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun ayak serçe parmağının çatladığı öğrenildi. Oyun, yaşanan kaza nedeniyle yarım kaldı.
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Yaşananların ardından sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Burak Dakak, "Ufak bir kaza geçirdim. Şu an daha iyiyim, iyileşiyorum. Arayan, soran geçmiş olsun dileği ileten herkese çok teşekkür ederim. Kısa sürede şahane seyircimizle tekrar buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.