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        Haberler Sağlık 2023'te psikologlara başvuru arttı! En çok randevu talebi İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi

        2023'te psikologlara başvuru arttı! En çok randevu talebi ise İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi

        Geride bıraktığımız 2023 yılında yaşanan olumsuz olayların etkisi sağlığımıza da yansıdı. Alınan doktor randevularının yaklaşık yüzde 35'ini psikoloji ve psikiyatri şikâyeti olanlar oluşturdu. En çok randevu alınan ilk üç il ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu

        dtopcu@haberturk.com
        Giriş: 26.01.2024 - 11:08 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:33
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        2023 yılı psikolojimizi nasıl etkiledi?
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        Covid-19 salgınından 6 Şubat’ta yaşanan depremlere kadar yaşanılan olumsuzluklar baş edilmesi zor olan stres seviyelerini artırdı. Bu durum 2023 yılında hastanelerdeki psikiyatri ve psikoloji branşlarına başvuruları artırdı. Talep yoğunluğu olan ilk 3 şehir ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Türk Psikologlar Derneği Üyesi Esra Güven, psikiyatri ve psikoloji branşlarına başvurulardaki artışı Habertürk’e değerlendirdi.

        "ÇARESİZLİK HİSSİNİ DERİNDEN YAŞADIK"

        Kolektif bir travma oluştuğunu ifade eden Güven, "Ülke olarak yaşadığımız zorluklar, travmalar, deprem başta olmak üzere kayıplarımız oldu, çaresizlik hissini çok derinden yaşadık. Çeşitli diğer ilişki sorunları, motive olamama, hayatın anlamını sorgulama gibi deneyimler de başvuruyu artırabilir. Afetler olabilir, terör olayları, şiddet olayları bunların hepsi bireysel etkilerin yanında kolektif etkiler de yaratır. Öncelikle güvenlik hissimizi zedelediği için çok fazla insanı etkilediği için etki mekanizması sadece birincil düzeyde etkilenenlerle değil, dalga dalga çok geniş yayıldığı için kolektif travmaları çok yaşıyoruz. Ekonomik zorluklardan da çokça söz ettiğimiz bir dönemdeyiz” diye konuştu.

        İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR BAŞVURULARDA İLK SIRADA

        Depremden sonra "Ankara, İstanbul ve İzmir, depremden etkilenip sağ kalan vatandaşların en çok göç ettiği bölgeler" diyen Güven, “Bu bölgelerde bilgiye erişimi bilinçli bir şekilde sağlayan, daha sosyo-ekonomik düzeyi orta ve üstü olan kişilerin de daha fazla olduğunu söylüyoruz. Eğitim ve ekonomik açıdan bu başvuruları etkiliyor” ifadelerini kullandı.

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