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        Haberler Magazin 2023'te en çok kimleri ve neleri aradık? 2023 Google Trendler'de en çok neler arandı?

        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?

        Her yıl dünya çapında yapılan öne çıkan aramaları paylaşan Google, 2023'ün trendlerini açıkladı. 2023'ün özeti şeklindeki listede; 'Kaybettiklerimiz', 'Yaşadıklarımız', 'Merak ettiklerimiz', 'Hislerimiz' ve çok daha fazlası yer alıyor. Hayatını kaybedenler arasında en çok aranan kişi, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz oldu. SHOW TV'nin 'Aile' ve 'Kızılcık Şerbeti' adlı dizileri, 'En çok aranan diziler' arasında yer aldı. Google aramalarına göre, bu yıl en çok kimleri ve neleri aradık?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 08:52 Güncelleme: 13.12.2023 - 08:52
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        • 1

          TÜRKİYE'NİN 2023 YILI GOOGLE ARAMA TRENDLERİ

          EN ÇOK ARANAN İSİMLER

          1. Sinan Oğan

          2. Dilan Polat

          3. Zaha

          4. Kemal Kılıçdaroğlu

          5. Muharrem İnce

          6. Zaniolo

          7. Icardi

          8. Ali Yerlikaya

          9. Hakan Fidan

          10. Tete

        • 2

          EN ÇOK ARANAN "KAYBETTİKLERİMİZ"

          1. Taha Duymaz

          2. Metin Uca

          3. Özkan Uğur

          4. Seda Fettahoğlu

          5. Deniz Baykal

          6. Erkin Koray

          7. Burhan Çaçan

          8. Merve Kayaalp

          9. Matthew Perry

          10. Mehmet Barlas

        • 3

          EN ÇOK ARANAN DİZİLER

          1. Yalı Çapkını

          2. Wednesday

          3. Kızılcık Şerbeti

          4. Aile

          5. Hudutsuz Sevda

          6. Şahmaran

          7. Yabani

          8. The Last Of Us

          9. Kirli Sepeti

          10. Ruhun Duymaz

        • 4

          EN ÇOK ARANAN TARİFLER

          1. Aşure tarifi

          2. Güllaç tarifi

          3. Acai bowl tarifi

          4. Krem karamel tarifi

          5. Lalanga tarifi

          6. Topik tarifi

          7. Yağlama tarifi

          8. Kalpli kurabiye tarifi

          9. Ev baklavası tarifi

          10. Şiveydiz tarifi

        • 5

          EN ÇOK ARANAN ŞARKI SÖZLERİ

          1. Antidepresan şarkı sözleri

          2. Enerji şarkı sözleri

          3. Bi’ Tek Ben Anlarım şarkı sözleri

          4. Müphem şarkı sözleri

          5. Ali Cabbar şarkı sözleri

          6. Manolya şarkı sözleri

          7. Aşkın Olayım şarkı sözleri

          8. Mockingbird şarkı sözleri

          9. Lento şarkı sözleri

          10. Belki şarkı sözleri

        • 6

          EN ÇOK ARANAN "NEREDE?"

          1. Deprem nerede oldu?

          2. Elbistan nerede?

          3. Gazze nerede?

          4. Fas nerede?

          5. Nerede oy kullanacağım?

          6. Mescid – i Aksa nerede?

          7. Teknofest nerede?

          8. Kudüs nerede?

          9. Akbelen nerede?

          10. Gökçeada nerede?

        • 7

          EN ÇOK ARANAN "NASIL?"

          1. Teravih namazı nasıl kılınır?

          2. Bayram namazı nasıl kılınır?

          3. Deprem nasıl oluşur?

          4. Seçim ikinci tura nasıl kalır?

          5. Basınç ölçer nasıl yazılır?

          6. Oy nasıl kullanılır?

          7. Uyurgezer nasıl yazılır?

          8. Anadil nasıl yazılır?

          9. Sandık görevlisi nasıl olunur?

          10. Vergisiz telefon nasıl alınır?

        • 8

          EN ÇOK ARANAN "NE ZAMAN?"

          1. Meteor yağmuru ne zaman?

          2. Seçim ne zaman?

          3. İkinci tur ne zaman?

          4. Borsa ne zaman açılacak?

          5. Üniversiteler ne zaman açılacak?

          6. Seyyanen zam ne zaman yatacak?

          7. Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

          8. Diziler ne zaman başlayacak?

          9. İstanbul depremi ne zaman?

          10. Doğalgaz ne zaman bedava?

        • 9

          EN ÇOK ARANAN "NERENİN PLAKASI?"

          1. 88 nerenin plakası?

          2. 50 plaka nerenin plakası?

          3. 23 plaka nerenin plakası?

          4. 25 plaka nerenin plakası?

          5. 21 plaka nerenin plakası?

          6. 08 plaka nerenin plakası?

          7. 17 plaka nerenin plakası?

          8. 46 plaka nerenin plakası?

          9. 31 plaka nerenin plakası?

          10. 16 plaka nerenin plakası?

        • 10

          EN ÇOK ARANAN BURÇLAR

          1. En sevilmeyen burçlar

          2. En üzgün burçlar

          3. En tatlı burçlar

          4. Toprak grubu burçları

          5. Sabit burçlar hangileri

          6. İnatçı burçlar

          7. Aurası yüksek burçlar

          8. Dişil burçlar

          9. Hava grubu burçları

          10. Ateş grubu burçları

        • 11

          EN ÇOK ARANAN "NE GİYİLİR?"

          1. İş görüşmesinde ne giyilir?

          2. İlkbaharda ne giyilir?

          3. Umrede ne giyilir?

          4. Aile tanışmasında ne giyilir?

          5. 16 derecede ne giyilir?

          6. Konserde ne giyilir?

          7. İmam nikâhında ne giyilir?

          8. Solaryuma giderken ne giyilir?

          9. Lisenin ilk günü ne giyilir?

          10. Siyah gömlek altına ne giyilir?

        • 12

          EN ÇOK ARANAN "HİSSEDİYORUM"

          1. Sürekli başım dönüyor gibi hissediyorum

          2. Sürekli yorgun hissediyorum

          3. Sürekli tuvaletim varmış gibi hissediyorum

          4. Karında kalp atışı hissediyorum

          5. Sürekli aç hissediyorum

          6. Neden deprem oluyor gibi hissediyorum

          7. Kendimi çok yalnız hissediyorum

          8. Hasta olacak gibi hissediyorum

          9. Kendimi halsiz hissediyorum

          10. Kendimi değersiz hissediyorum

        "En çok aranan diziler" listesine girdiler
        "En çok aranan diziler" listesine girdiler
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
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        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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