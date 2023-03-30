BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde hizmet için 10 ilde isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile ilgili detayları Twitter'dan paylaşmıştı. Bakan Koca, paylaşımında şu bilgilere yer vermişti:



Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak. İsteğe bağlı atamalardan 1.881’i uzman hekim, 249’u hekim, 146’sı uzman diş hekimi, 232’si diş hekimi, 81’i eczacı, 4.255’i hemşire, 1.302’si ebe, 4.024’ü sağlık memuru ve teknikeri, 530’u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır.