2023 KDV zammı ne zaman uygulanacak ve yürürlüğe girdi mi?
Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi (KDV) zammının ardından, zammın yürürlüğe gireceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği üzere mal ve hizmetlerde uygulanan yüzde 18'lik KDV oranı yüzde 20'ye çıkarılmıştı. Peki, "2023 KDV zammı ne zaman uygulanacak ve KDV zammı yürürlüğe girdi mi?" İşte 2023 yeni KDV oranları ile Katma Değer Vergisi zammının uygulanacağı tarih...
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 18'den 20'ye yükseltildi. Alınan karar "2023 KDV zammı ne zaman uygulanacak ve KDV zammı yürürlüğe girdi mi?" sorularını gündeme getirdi. Bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10'a yükseltilmiş oldu. İşte KDV zammının yürürlüğe gireceği tarih...
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KDV'YE ZAM GELDİ!
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi'nde (KDV) artış yapıldı.
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2023 TEMMUZ KDV NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?
Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; mal ve hizmetlerde uygulanan yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 20'ye çıkarıldı.
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YÜZDE 8'LİK KDV'DE DE FİYAT ARTIŞI YAPILDI
Bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10'a yükseltildi.
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DHA'nın haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.
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YENİ KDV ORANLARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen Karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde uygulanıp yürürlüğe girecek.
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20; (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.