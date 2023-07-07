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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 18'den 20'ye yükseltildi. Alınan karar "2023 KDV zammı ne zaman uygulanacak ve KDV zammı yürürlüğe girdi mi?" sorularını gündeme getirdi. Bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10'a yükseltilmiş oldu. İşte KDV zammının yürürlüğe gireceği tarih...

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KDV'YE ZAM GELDİ! Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi'nde (KDV) artış yapıldı.

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2023 TEMMUZ KDV NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ? Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; mal ve hizmetlerde uygulanan yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 20'ye çıkarıldı.

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YÜZDE 8'LİK KDV'DE DE FİYAT ARTIŞI YAPILDI Bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10'a yükseltildi.

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DHA'nın haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

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YENİ KDV ORANLARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK? Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen Karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde uygulanıp yürürlüğe girecek.

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