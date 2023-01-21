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2023 Emekli maaş hesaplama tablosu: SSK, Bağ-Kur 4A, 4B, 4C emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?

2023 Emekli maaş hesaplama tablosu: Emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?

Aralık enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklamasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 aylık enflasyon farkı, refah payı ve ek zam ile birlikte 2023 yılı Ocak ayında emekli maaşına yüzde 30 zam yapıldığını açıkladı. Emekli zammının belli olmasının ardından, yapılan zam ile birlikte SSK, Bağ-Kur'lular emekli maaş hesaplaması yapmaya başladı. İşte 2023 Ocak ayı emekli maaş hesaplama tablosu...

Giriş: 21.01.2023 - 20:14 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen emekli maaş zamları belli oldu. Emekli zamlarının netlik kazanmasının ardından, 'Ne kadar emekli maaşı alırım?' sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Emekli maaşına 6 aylık enflasyon farkı, refah payı ve ek zam dahil edildiğinde yüzde 30 oranında zam gelirken, en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'ye yükseldi. Yapılan zammın ardından SSK, Bağkur emeklileri, emekli maaş hesaplaması yapmaya başladı. Peki, "SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?" İşte detaylar...

  • ZAM ORANLARI AÇIKLANDI

    Memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselmesiyle maaş tablosu üçüncü kez güncellendi. Böylece yıllık maaş artışı yüzde 84.20’ye çıkmış oldu.

  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU

    En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, Temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartılmıştı.

  • 2000 sonrası SSK ile BAĞ-KUR'luların kök aylıkları temmuz ayında, bu yılın ocak - haziran döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında artırılacak. Artırılan tutar 5.500 TL'nin altında kalırsa aynı aylığı almaya devam edecekler. Artırılan tutar 5.500 TL'yi geçerse, geçen tutar üzerinden ödeme yapılacak.

  • EMEKLİ OCAK AYI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Emekli aylıkları Emekli Sandığı’nda her ayın 1’i ila 5’inde; SSK’lılarda 17’si ila 26’sında; BAĞ-KUR’lularda ise her ayın 25’i ila 28’inde ödeniyor. Yüzde 30 zammın SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı ödemelerine yetişmesi bekleniyor. Emekli Sandığı mensuplarının ocak dönemi ödeme tarihi 1 Şubat olduğu için zamlı maaşlar şubat ayında ödenecek. 

  • EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

    SSK emekli maaşı hesaplaması Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Aşağıda yer alan link üzerinden hesaplama ekranına ulaşabilirsiniz.

    EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

    4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolayca alacakları maaş tutarını görüntüleyebilirler. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B Emekli Maaşı Hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.

    4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

    Bu hesaplama işlemini uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Hesaplama işlemi için link üzerinden açılan ekrandan istenen bilgileri doldurmanız gerekiyor.

    4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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