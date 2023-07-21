2023-2024 ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul kaydı nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 ilkokul öğrenci kayıtlarının başlayacağı tarihi açıkladı. Anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum dersleri 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Peki, "2023-2024 ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul kaydı nasıl yapılır?" İşte 2023-2024 MEB takvimi ile ilkokul kayıtlarının başlayacağı tarih...
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ilkokul kayıtlarının başlayacağı tarih 2023 - 2024 MEB takvimi ile netlik kazandı. İlkokul birinci sınıfa 2023-2024 ders yılında 2017 doğumlu olanların kaydı alınacak. Peki, "2023-2024 ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul kaydı nasıl yapılır, kayıt için gerekli olan evraklar neler?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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2023-2024 İLKOKUL 1.SINIF KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?
2023-2024 eğitim öğretim ilkokul kayıtları 14 Ağustos Pazartesi gününden itibaren başlayacak.
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İLKOKULU 1. SINIF ÖĞRENCİ KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Kayıt/Bilgi Formu (Okuldan Alınacak) Öğrenci Bilgi/Kayıt Formunu İndirmek İçin Burayı Tıklyanız
İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)
İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı
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İLKOKUL 2, 3 ve 4. SINIF ÖĞRENCİ NAKİL İŞLEMLERİ
Öğrenci nakil başvuruları 28 Ağustos 2023 tarihinde başlayacaktır.
Başvurular hafta içi 15.00-17.00 saatleri arasında öğrenci velisi tarafından aşağıda istenen evraklarla birlikte okul idaresine yapılacaktır.
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ÖĞRENCİ NAKLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Kayıt Formu (Okuldan Alınacak)İndirmek Kayıt Formunu İndirmek İçin Burayı Tıklayınız.
Öğrenci Belgesi veyaKarne
İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı
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