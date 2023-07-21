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        Haberler Gündem 2023-2024 MEB takvimi ile ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul kaydı nasıl yapılır ve kayıt için gerekli olan evraklar neler?

        2023-2024 ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul kaydı nasıl yapılır?

        Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 ilkokul öğrenci kayıtlarının başlayacağı tarihi açıkladı. Anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum dersleri 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Peki, "2023-2024 ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul kaydı nasıl yapılır?" İşte 2023-2024 MEB takvimi ile ilkokul kayıtlarının başlayacağı tarih...

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 21:55
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        • 1

          ilkokul kayıtlarının başlayacağı tarih 2023 - 2024 MEB takvimi ile netlik kazandı. İlkokul birinci sınıfa 2023-2024 ders yılında 2017 doğumlu olanların kaydı alınacak. Peki, "2023-2024 ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul kaydı nasıl yapılır, kayıt için gerekli olan evraklar neler?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          2023-2024 İLKOKUL 1.SINIF KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

          2023-2024 eğitim öğretim ilkokul kayıtları 14 Ağustos Pazartesi gününden itibaren başlayacak.

        • 3

          İLKOKULU 1. SINIF ÖĞRENCİ KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

          Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

          Kayıt/Bilgi Formu (Okuldan Alınacak) Öğrenci Bilgi/Kayıt Formunu İndirmek İçin Burayı Tıklyanız

          İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)

          İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı

        • 4

          İLKOKUL 2, 3 ve 4. SINIF ÖĞRENCİ NAKİL İŞLEMLERİ

          Öğrenci nakil başvuruları 28 Ağustos 2023 tarihinde başlayacaktır.

          Başvurular hafta içi 15.00-17.00 saatleri arasında öğrenci velisi tarafından aşağıda istenen evraklarla birlikte okul idaresine yapılacaktır.

        • 5

          ÖĞRENCİ NAKLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

          Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

          Kayıt Formu (Okuldan Alınacak)İndirmek Kayıt Formunu İndirmek İçin Burayı Tıklayınız.

          Öğrenci Belgesi veyaKarne

          İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı

        • 6
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