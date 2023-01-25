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2022 yılında Türkiye genelinde en fazla konut satışı yapılan ilçe 36 bin 315 adet ile Esenyurt olurken, ikinci sırada Ankara Çankaya, üçüncü sırada ise Antalya Alanya yer aldı. Yapay zekâ ve büyük veri analizi ile gayrimenkul değeri hesaplayan Endeksa’nın verilerine göre; Esenyurt’ta konutların ortalama metrekare satış fiyatı 12 bin 36 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 323 bin 960 TL, Ankara Çankaya’da ortalama metrekare satış fiyatı 15 bin 887 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 65 bin 310 TL, Antalya Alanya’da ise; ortalama metrekare satış fiyatı 27 bin 434 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 154 bin 910 TL.

En fazla konut satışı gerçekleşen ilk 10 ilçe incelendiğinde Ankara’dan 3; İstanbul, Antalya ve Gaziantep’ten 2 ‘şer, Bursa’dan ise 1 ilçe yer aldı. Ankara’da en fazla satış gerçekleşen ilçeler Çankaya, Keçiören ve Mamak olurken, İstanbul’da Esenyurt’tan başka Beylikdüzü, Antalya’da ise Alanya’nın yanı sıra Kepez yer aldı.

İSTANBUL'DAKİ SATIŞLARIN YÜZDE 14'Ü ESENYURT'TA

2022 yılında Türkiye’de en fazla konut satışı yapılan ilçe Esenyurt oldu. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinin semtlerinden biriyken, 2008 yılında Kıraç beldesi ile birleştirilerek ilçe olan Esenyurt’ta 2022 yılında 36 bin 315 adet konut satışı gerçekleşti. Yapay zekâ ve büyük veri analizi yöntemlerini kullanarak en güvenilir gayrimenkul değerleme sonuçlarına ulaşan Endeksa’nın güncel verilerine göre; İstanbul’daki konut satışlarının %14’ünü oluşturan Esenyurt’ta konutların ortalama metrekare satış fiyatı 12 bin 36 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 323 bin 960 TL. Konut fiyatlarının son bir yılda %158 artış gösterdiği Esenyurt’ta konut yatırımının geri dönüş süresi ise 15 yıl oldu.

EN FAZLA SATIŞ YAPILAN İKİNCİ İLÇE ALANYA

Türkiye genelinde en fazla konut satışı yapılan ikinci ilçe ise Antalya Alanya oldu. Özellikle yabancıların tercih ettiği Alanya’da 2022 yılında 26 bin 193 adet konut satışı gerçekleşti ve bu adet ile Alanya, Antalya’daki konut satışlarının %33’ünü oluşturdu. Yılık değer artışı %189 olan Alanya’da konutların ortalama metrekare satış fiyatı 27 bin 434 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 154 bin 910 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 18 yıl.

ÇANKAYA 3. SIRADA YER ALDI

En fazla konut satışı yapılan üçüncü ilçe ise Ankara Çankaya oldu. 2022 yılında Çankaya’da 21 bin 578 adet konut satışı gerçekleşti. Çankaya’daki konut satışları Ankara’daki satışların %17’sini oluşturdu. Endeksa verilerine göre Çankaya’da yıllık değer artışı %185 seviyesinde, konutların ortalama metrekare fiyatı 15 bin 887 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 65 bin 310 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 21 yıl. Dördüncü sırada yer alan Bursa’nın Nülifer ilçesinde 19 bin 718 konut satılırken, konutların ortalama metrekare fiyatı 13 bin 668 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 817 bin 844 TL, yıllık değer artışı ise yüzde 157.

"SATIŞ FİYATLARI ORTALAMADAN DÜŞÜK İLÇELER TERCİH EDİLİYOR"

Verileri değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “2022 yılında en fazla konut satışı gerçekleşen ilçeler değerlendirildiğinde Ankara Çankaya, Bursa Nilüfer, Samsun Atakum, Aydın Kuşadası gibi şehirlerin en merkezi bölgelerinin yanı sıra genellikle gelişmekte olan ve dolayısıyla metrekare satış fiyatının il ortalamasından düşük olduğu ilçelerin tercih edildiğini görüyoruz. Örneğin İstanbul genelinde ortalama metrekare satış fiyatı 23 bin 62 TL iken, Esenyurt’ta 12 bin 36 TL. Konut fiyatlarının il ortalamasından düşük olduğu ilçelerde fiyatın ortalamaya doğru yükseleceği beklentisinin olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bu ilçeler içerisinde ise en fazla değer artışının Antalya’nın Muratpaşa ve Kepez ilçeleri olduğunu görüyoruz. Antalya genelinde konutların ortalama metrekare satış fiyatı 20 bin 403 TL iken, Muratpaşa’da 20 bin 145 TL, Kepez’de ise 14 bin 208 TL. Konut fiyatlarının bir yılda %212 artış gösterdiği Muratpaşa’da konut yatırımının geri dönüş süresi 14 yıl iken, yıllık değer artışı %202 olan Kepez’de geri dönüş süresi 13 yıl” şeklinde konuştu.

2022 Yılında En Fazla Konut Satışı Yapılan 30 İlçedeki Konut Fiyatları ve Değer Değişimi

İl İlçe 2022 Yılı Satış Adedi Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2) Ortalama Satış Fiyatı (TL) Yıllık Satış Fiyatı Artışı (%) Geri Dönüş Süresi (Yıl) İl Genelinde Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2) İstanbul Esenyurt 36.315 12.036 1.323.960 158 15 23.062 Antalya Alanya 26.193 27.434 3.154.910 189 18 20.403 Ankara Çankaya 21.578 15.887 2.065.310 185 21 10.282 Bursa Nilüfer 19.718 13.668 1.817.844 157 35 12.365 Ankara Keçiören 19.508 8.934 1.161.420 159 21 10.282 Gaziantep Şehitkamil 18.638 9.795 1.518.225 97 22 9.795 Antalya Kepez 18.556 14.208 1.548.672 202 13 20.403 Ankara Mamak 16.436 7.559 944.875 186 19 10.282 Gaziantep Şahinbey 14.986 9.123 1.258.974 104 21 9.795 İstanbul Beylikdüzü 13.417 17.363 2.257.190 157 17 23.062 Konya Selçuklu 13.068 8.901 1.424.160 139 21 8.789 Ankara Sincan 12.999 7.195 920.960 140 20 10.282 Eskişehir Tepebaşı 12.595 9.870 1.214.010 147 21 10.309 Kayseri Melikgazi 12.586 6.502 1.072.830 118 25 7.102 Ankara Yenimahalle 12.302 12.990 1.883.550 172 24 10.282 Antalya Muratpaşa 11.885 20.145 2.638.995 212 14 20.403 Ankara Etimesgut 11.797 11.869 1.542.970 171 21 10.282 Elazığ Merkez 11.464 5.718 943.470 108 41 6.132 Şanlıurfa Karaköprü 10.986 7.759 1.350.066 114 25 7.630 Kayseri Kocasinan 10.922 6.583 1.086.195 113 24 7.102 İstanbul Başakşehir 10.887 25.867 3.285.106 119 23 23.062 Samsun Atakum 10.689 12.414 1.613.820 152 26 11.003 İstanbul Pendik 10.641 18.277 1.919.085 188 21 23.062 Aydın Kuşadası 10.205 20.172 2.965.284 143 23 18.561 Diyarbakır Kayapınar 10.194 9.800 1.666.000 125 25 7.090 İzmir Buca 10.007 14.190 1.419.000 162 19 17.914 Balıkesir Edremit 10.006 14.154 1.698.480 136 35 14.644 Ankara Altındağ 9.591 7.667 1.035.045 148 20 10.282 İstanbul Ümraniye 9.510 23.444 2.414.732 188 25 23.062 Eskişehir Odunpazarı 9.342 9.840 1.210.320 138 24 10.309

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