2022 yılında Türkiye genelinde en fazla konut satışı yapılan ilçe 36 bin 315 adet ile Esenyurt olurken, ikinci sırada Ankara Çankaya, üçüncü sırada ise Antalya Alanya yer aldı. Yapay zekâ ve büyük veri analizi ile gayrimenkul değeri hesaplayan Endeksa’nın verilerine göre; Esenyurt’ta konutların ortalama metrekare satış fiyatı 12 bin 36 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 323 bin 960 TL, Ankara Çankaya’da ortalama metrekare satış fiyatı 15 bin 887 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 65 bin 310 TL, Antalya Alanya’da ise; ortalama metrekare satış fiyatı 27 bin 434 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 154 bin 910 TL.
En fazla konut satışı gerçekleşen ilk 10 ilçe incelendiğinde Ankara’dan 3; İstanbul, Antalya ve Gaziantep’ten 2 ‘şer, Bursa’dan ise 1 ilçe yer aldı. Ankara’da en fazla satış gerçekleşen ilçeler Çankaya, Keçiören ve Mamak olurken, İstanbul’da Esenyurt’tan başka Beylikdüzü, Antalya’da ise Alanya’nın yanı sıra Kepez yer aldı.
İSTANBUL'DAKİ SATIŞLARIN YÜZDE 14'Ü ESENYURT'TA
2022 yılında Türkiye’de en fazla konut satışı yapılan ilçe Esenyurt oldu. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinin semtlerinden biriyken, 2008 yılında Kıraç beldesi ile birleştirilerek ilçe olan Esenyurt’ta 2022 yılında 36 bin 315 adet konut satışı gerçekleşti. Yapay zekâ ve büyük veri analizi yöntemlerini kullanarak en güvenilir gayrimenkul değerleme sonuçlarına ulaşan Endeksa’nın güncel verilerine göre; İstanbul’daki konut satışlarının %14’ünü oluşturan Esenyurt’ta konutların ortalama metrekare satış fiyatı 12 bin 36 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 323 bin 960 TL. Konut fiyatlarının son bir yılda %158 artış gösterdiği Esenyurt’ta konut yatırımının geri dönüş süresi ise 15 yıl oldu.
EN FAZLA SATIŞ YAPILAN İKİNCİ İLÇE ALANYA
Türkiye genelinde en fazla konut satışı yapılan ikinci ilçe ise Antalya Alanya oldu. Özellikle yabancıların tercih ettiği Alanya’da 2022 yılında 26 bin 193 adet konut satışı gerçekleşti ve bu adet ile Alanya, Antalya’daki konut satışlarının %33’ünü oluşturdu. Yılık değer artışı %189 olan Alanya’da konutların ortalama metrekare satış fiyatı 27 bin 434 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 154 bin 910 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 18 yıl.
ÇANKAYA 3. SIRADA YER ALDI
En fazla konut satışı yapılan üçüncü ilçe ise Ankara Çankaya oldu. 2022 yılında Çankaya’da 21 bin 578 adet konut satışı gerçekleşti. Çankaya’daki konut satışları Ankara’daki satışların %17’sini oluşturdu. Endeksa verilerine göre Çankaya’da yıllık değer artışı %185 seviyesinde, konutların ortalama metrekare fiyatı 15 bin 887 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 65 bin 310 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 21 yıl. Dördüncü sırada yer alan Bursa’nın Nülifer ilçesinde 19 bin 718 konut satılırken, konutların ortalama metrekare fiyatı 13 bin 668 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 817 bin 844 TL, yıllık değer artışı ise yüzde 157.
"SATIŞ FİYATLARI ORTALAMADAN DÜŞÜK İLÇELER TERCİH EDİLİYOR"
Verileri değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “2022 yılında en fazla konut satışı gerçekleşen ilçeler değerlendirildiğinde Ankara Çankaya, Bursa Nilüfer, Samsun Atakum, Aydın Kuşadası gibi şehirlerin en merkezi bölgelerinin yanı sıra genellikle gelişmekte olan ve dolayısıyla metrekare satış fiyatının il ortalamasından düşük olduğu ilçelerin tercih edildiğini görüyoruz. Örneğin İstanbul genelinde ortalama metrekare satış fiyatı 23 bin 62 TL iken, Esenyurt’ta 12 bin 36 TL. Konut fiyatlarının il ortalamasından düşük olduğu ilçelerde fiyatın ortalamaya doğru yükseleceği beklentisinin olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bu ilçeler içerisinde ise en fazla değer artışının Antalya’nın Muratpaşa ve Kepez ilçeleri olduğunu görüyoruz. Antalya genelinde konutların ortalama metrekare satış fiyatı 20 bin 403 TL iken, Muratpaşa’da 20 bin 145 TL, Kepez’de ise 14 bin 208 TL. Konut fiyatlarının bir yılda %212 artış gösterdiği Muratpaşa’da konut yatırımının geri dönüş süresi 14 yıl iken, yıllık değer artışı %202 olan Kepez’de geri dönüş süresi 13 yıl” şeklinde konuştu.
2022 Yılında En Fazla Konut Satışı Yapılan 30 İlçedeki Konut Fiyatları ve Değer Değişimi