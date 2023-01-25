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2022 yılında en fazla konut satışı yapılan ilçelerde fiyatlar ve değer değişimleri

2022 yılında Türkiye genelinde en fazla konut satışı yapılan Esenyurt’ta fiyatlar son bir yılda yüzde 158 artış gösterdi

Giriş: 25.01.2023 - 11:35 | Güncelleme: ABONE OL
2022 yılında en fazla konut satışı yapılan ilçelerde fiyatlar ve değer değişimleri
HABERTURK.COM

2022 yılında Türkiye genelinde en fazla konut satışı yapılan ilçe 36 bin 315 adet ile Esenyurt olurken, ikinci sırada Ankara Çankaya, üçüncü sırada ise Antalya Alanya yer aldı. Yapay zekâ ve büyük veri analizi ile gayrimenkul değeri hesaplayan Endeksa’nın verilerine göre; Esenyurt’ta konutların ortalama metrekare satış fiyatı 12 bin 36 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 323 bin 960 TL, Ankara Çankaya’da ortalama metrekare satış fiyatı 15 bin 887 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 65 bin 310 TL, Antalya Alanya’da ise; ortalama metrekare satış fiyatı 27 bin 434 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 154 bin 910 TL.

En fazla konut satışı gerçekleşen ilk 10 ilçe incelendiğinde Ankara’dan 3; İstanbul, Antalya ve Gaziantep’ten 2 ‘şer, Bursa’dan ise 1 ilçe yer aldı. Ankara’da en fazla satış gerçekleşen ilçeler Çankaya, Keçiören ve Mamak olurken, İstanbul’da Esenyurt’tan başka Beylikdüzü, Antalya’da ise Alanya’nın yanı sıra Kepez yer aldı.

İSTANBUL'DAKİ SATIŞLARIN YÜZDE 14'Ü ESENYURT'TA

2022 yılında Türkiye’de en fazla konut satışı yapılan ilçe Esenyurt oldu. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinin semtlerinden biriyken, 2008 yılında Kıraç beldesi ile birleştirilerek ilçe olan Esenyurt’ta 2022 yılında 36 bin 315 adet konut satışı gerçekleşti. Yapay zekâ ve büyük veri analizi yöntemlerini kullanarak en güvenilir gayrimenkul değerleme sonuçlarına ulaşan Endeksa’nın güncel verilerine göre; İstanbul’daki konut satışlarının %14’ünü oluşturan Esenyurt’ta konutların ortalama metrekare satış fiyatı 12 bin 36 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 323 bin 960 TL. Konut fiyatlarının son bir yılda %158 artış gösterdiği Esenyurt’ta konut yatırımının geri dönüş süresi ise 15 yıl oldu.

EN FAZLA SATIŞ YAPILAN İKİNCİ İLÇE ALANYA

Türkiye genelinde en fazla konut satışı yapılan ikinci ilçe ise Antalya Alanya oldu. Özellikle yabancıların tercih ettiği Alanya’da 2022 yılında 26 bin 193 adet konut satışı gerçekleşti ve bu adet ile Alanya, Antalya’daki konut satışlarının %33’ünü oluşturdu. Yılık değer artışı %189 olan Alanya’da konutların ortalama metrekare satış fiyatı 27 bin 434 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 154 bin 910 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 18 yıl.

ÇANKAYA 3. SIRADA YER ALDI

En fazla konut satışı yapılan üçüncü ilçe ise Ankara Çankaya oldu. 2022 yılında Çankaya’da 21 bin 578 adet konut satışı gerçekleşti. Çankaya’daki konut satışları Ankara’daki satışların %17’sini oluşturdu. Endeksa verilerine göre Çankaya’da yıllık değer artışı %185 seviyesinde, konutların ortalama metrekare fiyatı 15 bin 887 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 65 bin 310 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 21 yıl. Dördüncü sırada yer alan Bursa’nın Nülifer ilçesinde 19 bin 718 konut satılırken, konutların ortalama metrekare fiyatı 13 bin 668 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 817 bin 844 TL, yıllık değer artışı ise yüzde 157.

"SATIŞ FİYATLARI ORTALAMADAN DÜŞÜK İLÇELER TERCİH EDİLİYOR"

Verileri değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “2022 yılında en fazla konut satışı gerçekleşen ilçeler değerlendirildiğinde Ankara Çankaya, Bursa Nilüfer, Samsun Atakum, Aydın Kuşadası gibi şehirlerin en merkezi bölgelerinin yanı sıra genellikle gelişmekte olan ve dolayısıyla metrekare satış fiyatının il ortalamasından düşük olduğu ilçelerin tercih edildiğini görüyoruz. Örneğin İstanbul genelinde ortalama metrekare satış fiyatı 23 bin 62 TL iken, Esenyurt’ta 12 bin 36 TL. Konut fiyatlarının il ortalamasından düşük olduğu ilçelerde fiyatın ortalamaya doğru yükseleceği beklentisinin olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bu ilçeler içerisinde ise en fazla değer artışının Antalya’nın Muratpaşa ve Kepez ilçeleri olduğunu görüyoruz. Antalya genelinde konutların ortalama metrekare satış fiyatı 20 bin 403 TL iken, Muratpaşa’da 20 bin 145 TL, Kepez’de ise 14 bin 208 TL. Konut fiyatlarının bir yılda %212 artış gösterdiği Muratpaşa’da konut yatırımının geri dönüş süresi 14 yıl iken, yıllık değer artışı %202 olan Kepez’de geri dönüş süresi 13 yıl” şeklinde konuştu.

2022 Yılında En Fazla Konut Satışı Yapılan 30 İlçedeki Konut Fiyatları ve Değer Değişimi

İl

İlçe

2022 Yılı Satış Adedi

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2)

Ortalama Satış Fiyatı (TL)

Yıllık Satış Fiyatı Artışı (%)

Geri Dönüş Süresi (Yıl)

İl Genelinde Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2)

İstanbul

Esenyurt

36.315

12.036

1.323.960

158

15

23.062

Antalya

Alanya

26.193

27.434

3.154.910

189

18

20.403

Ankara

Çankaya

21.578

15.887

2.065.310

185

21

10.282

Bursa

Nilüfer

19.718

13.668

1.817.844

157

35

12.365

Ankara

Keçiören

19.508

8.934

1.161.420

159

21

10.282

Gaziantep

Şehitkamil

18.638

9.795

1.518.225

97

22

9.795

Antalya

Kepez

18.556

14.208

1.548.672

202

13

20.403

Ankara

Mamak

16.436

7.559

944.875

186

19

10.282

Gaziantep

Şahinbey

14.986

9.123

1.258.974

104

21

9.795

İstanbul

Beylikdüzü

13.417

17.363

2.257.190

157

17

23.062

Konya

Selçuklu

13.068

8.901

1.424.160

139

21

8.789

Ankara

Sincan

12.999

7.195

920.960

140

20

10.282

Eskişehir

Tepebaşı

12.595

9.870

1.214.010

147

21

10.309

Kayseri

Melikgazi

12.586

6.502

1.072.830

118

25

7.102

Ankara

Yenimahalle

12.302

12.990

1.883.550

172

24

10.282

Antalya

Muratpaşa

11.885

20.145

2.638.995

212

14

20.403

Ankara

Etimesgut

11.797

11.869

1.542.970

171

21

10.282

Elazığ

Merkez

11.464

5.718

943.470

108

41

6.132

Şanlıurfa

Karaköprü

10.986

7.759

1.350.066

114

25

7.630

Kayseri

Kocasinan

10.922

6.583

1.086.195

113

24

7.102

İstanbul

Başakşehir

10.887

25.867

3.285.106

119

23

23.062

Samsun

Atakum

10.689

12.414

1.613.820

152

26

11.003

İstanbul

Pendik

10.641

18.277

1.919.085

188

21

23.062

Aydın

Kuşadası

10.205

20.172

2.965.284

143

23

18.561

Diyarbakır

Kayapınar

10.194

9.800

1.666.000

125

25

7.090

İzmir

Buca

10.007

14.190

1.419.000

162

19

17.914

Balıkesir

Edremit

10.006

14.154

1.698.480

136

35

14.644

Ankara

Altındağ

9.591

7.667

1.035.045

148

20

10.282

İstanbul

Ümraniye

9.510

23.444

2.414.732

188

25

23.062

Eskişehir

Odunpazarı

9.342

9.840

1.210.320

138

24

10.309
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