Öğrenciler ve Veliler yarıyıl tatili için şimdiden planlar yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin çalışma takvimini yayınladı ve sömestr tatil tarihini açıkladı. Peki, 15 Tatil (Sömestr) ne zaman başlayacak? 2022 Ara tatil tarihleri

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN? 2022

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 takvimine göre Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 ile 4 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

MEB 2021 - 2022 ÇALIŞMA TAKVİMİ

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Ders zili 6 Eylül’de çalacak,

1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

15 TATİLİ İÇİN DESTİNASYONLAR

ULUDAĞ

Sömestr tatilini evlerinden uzakta değerlendirmek isteyenler, en büyük ilgiyi kayak merkezleri görürken, kayak merkezleri arasında ''en pahalısı'' olarak gösterilen Uludağ'da yer bulunamıyor.

Tur operatörleri, bu yıl sömestr tatili için gerçekleşen rezervasyonlardan memnun olduklarını belirterek, özellikle kayak merkezlerinde neredeyse tüm otellerin dolduğunu, ekonomik krize ve karın geç düşmesine rağmen geçen yılın rakamlarını yakaladıklarını ifade ediyor.

ILGAZ

Türkiye'nin önemli kış merkezlerinden Ilgaz'daki otellerde ve kayak tesislerinde, sömestr tatili öncesinde şimdiden yüzde 100'e yakın doluluk oranına ulaşıldı.

Ankara'ya en yakın kayak merkezi olma özelliği taşıyan Ilgaz'daki kamu ve özel tarafından işletilen 9 otelde sömestr tatili için yer bulmak zorlaştı.

Toplam bin 500 yatak kapasitesine sahip otellerin birçoğu yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, iki işletmede ise yüzde 40 oranında yer kaldı.

Tatilcilerin gelmesine az bir süre kala 1 metreyi aşan kar kalınlığı ile Ilgaz, kayak severleri bekliyor.

EYNAL

Kütahya'nın Simav ilçesinde hizmet sunan belediyeye ait Eynal Kaplıcaları ilgi görmeye devam ediyor.

Sömestri tatilini fırsat bilerek ülkenin dört bir yanından Eynal Kaplıcaları'na gelmek isteyen yüzlerce yerli turist bir yandan tatillerini en iyi bir şekilde değerlendirmek isterken bir yandan da yerin 300 metre derinliklerinden gelen 162 derecelik şifalı sıcak su sayesinde dertlerine çare arıyor.