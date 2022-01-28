Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri ile bedelli askerlik yerleri sorgulama e-Devlet MSB ekranı bugün sorgulama için açılacak. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen başvuru sahipleri heyecan içerisinde "Son dakika bedelli askerlik yerleri açıklandı!" haberinin gelmesini bekliyor. Haber geldiğinde en kısa süre içerisinde sizlerle paylaşacağız. Bedelli askerlik yerleri sorgulama e-Devlet MSB ekranına ise aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ER SINIFLANDIRMA SONUCU SORGULAMA

2022 MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK VE CELP TARİHLERİ

Sevk Tarihleri

Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler

03 Şubat 2022

02-03 Şubat 2022

03 Mart 2022

02-03 Mart 2022

31 Mart 2022

30-31 Mart 2022

12 Mayıs 2022

11-12 Mayıs 2022

09 Haziran 2022

08-09 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

20-21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

17-18 Ağustos 2022

15 Eylül 2022

14-15 Eylül 2022

13 Ekim 2022

12-13 Ekim 2022

10 Kasım 2022

09-10 Kasım 2022

08 Aralık 2022

07-08 Aralık 2022

BEDELLİ ASKERLİK SEVK BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILACAKLAR

MSB'nin açıklamasına göre bedelli askerlik yerleri belli olduktan sonra yapılacak işlemler şöyle sıralanıyor:

Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;

a. e-Devlet’ten “Kovid-19” anketini dolduracaklar,

b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testlerini yaptıracaklar,

c. Test sonucunda, negatif çıkanlar aynı gün içinde e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,

ç. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar, test tarihinden itibaren 2 (iki) günlük süre içinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler ile sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar; müteakip celp ve sevk döneminde yeniden Kovid-19 testlerini yaptırarak sevke tabi tutulacaklarından askerlik şubelerine başvurarak bir sonraki celp ve sevk dönemine sevklerinin planlanmasını sağlayacaklar,

d. Ancak; sevk tarihleri içinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki 1 (bir) gün içinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,

e. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

f. Birliğe katılış esnasında, yükümlüler sevk belgeleri ile Kovid-19 aşı bilgilerinin yer aldığı aşı kartının e-Nabız üzerinden çıktısı alınarak katılış yapacaklar,

g. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet’ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.

2021 yılında sevke tabi iken, Kovid-19 salgını veya yasal mazeretleri nedeniyle 2022 yılına ertelemeleri yapılan; 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi kapsamındaki yükümlüler ile mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici 55’inci maddesi kapsamındakiler, 2’nci maddedeki celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacaklardır. Bunlar da 4’üncü maddede belirtilen esaslara tabi olacaktır.

Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır. Bunlardan yasal mazeret beyan etmeyenler 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak ve bu yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getireceklerdir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

Yükümlüler bu duyuru metnine msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilecektir.

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yılın ocak – haziran döneminde bedelli askerlik başvurusunda bulunanlar ise 56 bin 500 lira ödeyecekler.

2.5 YILDA YÜZDE 80 ARTTI

Yasanın çıkartıldığı tarihte bedelli askerlik ücretinin 31.3 bin TL olduğu dikkate alınırsa, o tarihten bu yana olan iki buçuk yıllık dönemdeki artış yüzde 80’e ulaştı.

2018 yılında bedelli askerlik ücreti 15 bin lira idi ve kışla zorunluluğu yoktu. Şu anda ise askerliği bedelli yapan gençler bir ay da kışlada temel eğitimden geçiyorlar.

Yıllara göre bedelli askerlik ücreti Tarih Ücret (TL) 2019 Haziran 31.343 2019 Temmuz-Aralık 33.230 2020 Ocak-Haziran 35.045 2020 Temmuz-Aralık 37.070 2021 Ocak-Haziran 39.788 2021 Temmuz-Aralık 43.150 2022 Ocak-Haziran 56.500

GURBETÇİLER İÇİN BEDELLİ ÜCRETİ UCUZLADI

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancı bandıralı gemilerde çalışan denizciler bedelli ücretini altı ayda bir artan tutara göre döviz üzerinden ödüyorlar. Ödeme yaptıkları tarihteki kur ne ise o tutarda ödeme yapıyorlar.

Döviz kurundaki artış dolayısıyla gurbetçiler için dövizli askerlik ücreti ucuzladı. Örneğin, 10 Temmuz 2021 tarihinde bedelli ücretini yatıran bir gurbetçi 4 bin 200 avro ödedi. Aynı gurbetçi, ödemeyi 4 Ocak 2022 tarihinde yapsaydı, TL bazındaki artışa rağmen 3 bin 780 avro ödeyecekti.

YOKLAMA KAÇAKLARI BEDELLİ AFFI BEKLİYOR

7179 Sayılı Asker Alma Kanunu uyarınca, yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik hakkından yararlanamıyorlar. Bu kural, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı olanları da kapsıyor. O tarihte yoklama kaçağı olup bedelliden yararlanamayan gençler bir yandan hükümete seslerini duyurmaya çalışırken, bir yandan da sosyal medyada yürüttükleri kampanyalarla kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar.

YOKLAMA KAÇAĞI OLMAYIN

Askerlik süresi gelmemiş gençlerin yoklama kaçağı durumuna düşmemek için dikkat etmesi gerekiyor. Askerlik yükümlülerinin sağlık muayenelerinin yapılarak askerliğe elverişli olup olmadıkları, öğrenim durumları, meslekleri ve niteliklerinin tespiti işlemi “Yoklama” olarak adlandırılıyor. Askerlik çağının başlangıcından silahaltına alınıncaya kadar geçen süre ise “Yoklama dönemi” olarak kabul ediliyor.

Askerlik çağı “Nüfus kayıtlarına göre her erkeğin 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden” başlıyor.

Bu nedenle, yoklama kaçağı durumuna düşmemek için gençlerin 20 yaşına girdikleri yıl bitmeden, askerliğini ertelemiş olanların da ertelemenin sona erdiği yıl içinde askerlik yoklaması yaptırmaları gerekiyor.

Örneğin, 2003 doğumluların ve erteleme süresi bu yıl içinde sona erenlerin 1 Ocak – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında, 2004 doğumluların da gelecek yıl içinde yoklamalarını yaptırmaları gerekir.