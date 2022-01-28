Celp ve sevk dönemi ne demek, ne anlama gelir? Askerlikte celp ve sevk dönemi nedir?

Celp dönemi ve sevk tarihi ne demek? Bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından askerlik hayali kuran gençler ve bedelli askerlik başvurusunda bulunanlar bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, celp ve sevk dönemi ne demek, ne anlama gelir? İşte merak edilen soruların cevabı...

CELP DÖNEMİ VE SEVK TARİHİ NE DEMEK?

Celp dönemi bir yıl içerisindeki asker alma dönemlerine verilen addır.

Yılda 4 celp dönemi vardır. Bu Celp dönemleri Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım celp dönemledir.

Bedelli askerlik için ise celp dönemi söz konusu değildir.

Bedelli askerlik alımları celp dönemine bağlı olmaksızın her ay planalanan takvimlere göre yapılmaktadır.

Sevk tarihi ise askerlik görevinin yapılacağı birliğe teslim olma tarihidir. Bu tarihi geçiren askerler kaçak durumuna düşerler.

Askerler sevk belgelerini sevk tarihi öncesinde e-Devlet MSB üzerinden çıkarabilmektedirler.