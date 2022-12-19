5. Tefal Actifry Genius+
Özellikler
Kapasite: 1.2 litre
Pişirme seçeneği: 9
Boyutları: 17 x 12 x 9 cm
Bulaşık makinesinde yıkanma özelliği: Evet
Artısı: Transparan kapak, yüzde 30 daha hızlı pişiriyor, eşit pişirme için dönüyor ve karıştırıyor, bol tarif barındırıyor.
Eksisi: Muhafazası zor ve şekli tuhaf
Tefal markası temelde düdüklü tencere, ütü ve tavalarda ün yapmış olsa bile, Air fryer alanında adını duyurmayı başardı. Markanın sunduğu bu üründe bulunan ‘ayarla ve unut’ özelliği Air fryerlar arasında öne çıkmasını sağlıyor.
Ürünün önden çekmeli çekmecesi bulunmuyor, bunun yerine üstten açılıyor ve halka şeklinde bulaşık makinesine giren bir sepet çıkıyor. Bu sepet 1.2 kilogram ürün alabiliyor. Şeffaf kapak yemek pişerken görmenizi sağlıyor. Zamanlayıcı dolduğunda cihaz uyarı veriyor.