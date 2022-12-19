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2022'nin en iyi Airfryer modelleri! En çok tercih edilen Airfryer modelleri!

En iyi ve en çok tercih edilen Airfryer modelleri!

Bu yıl popülerleşen Air fryer pişiriciler mutfakların favorisi haline geldi. Yemek pişirmeyi kolaylaştıran ve pratik hale getiren Air fryer’lar yağlı yemekleri daha sağlıklı hale getiriyor. Her makinenin kendine göre pişirme kapasitesi ve kalitesi değişiyor. İşte, tercih edebileceğiniz tam not alan Air fryer modelleri…

Giriş: 19.12.2022 - 16:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Birkaç yıldır popülerleşen Air fryerlar arasında rekabet devam ederken, hangi markayı ve ürünü tercih etmeniz gerektiği konusunda kafanız karışabilir. Öncelikle “Air fryer nedir ve nasıl çalışır?” kısaca göz atalım.

  • AIR FRYER NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

    Air fryer’lar kısaca özetlemek gerekirse yağsız fritözdür. Fritözler yiyecekleri bol yağda sağlığa zararlı bir şekilde kızartırken Air fryer’lar yağ kullanman yiyecekleri pişirerek kızartır.

    Air fryer’lar bu işlemi gerçekleştirirken, sıcak hava kullanır ve yiyeceğin etrafında dolaştırır. Böylece yağ kullanmadan yemeğiniz dakikalar içerisinde pişer.

  • Air fryer’lar aynı sadece kızartma işlemi yapmıyor aynı zamanda mini bir fırın görevi de görüyor. Hem fırın hem de fritöz görevini tek bir makine ile görebiliyorsunuz. Sadece donmuş gıdalar Air fryer’da pişmez önce oda sıcaklığında olması gerekir.

  • PEKİ, AIR FRYERLAR GERÇEKTEN SAĞLIKLI MI?

    Air fryer’ların bir yere kadar sağlıklı olduğu söylenebilir. Evet, yağ oranını oldukça düşürüyor ve yemeklerin kalorisini neredeyse yüzde 80 kadar azaltıyor. Ancak bilim insanları Air fryer’da yemek pişirme yönetimi konusunda aşırıya kaçılmaması gerektiğini söylüyor.

  • Sağlıklı beslenmenin tek yolu kaloriden geçmiyor. Bitki tabanlı sebze ve meyvelerin tüketimi alanıcak vitaminler için kesinlikle önemli. Ayrıca zeytinyağı gibi bitkisel yağların sağlık için tüketilmesi öneriliyor.

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