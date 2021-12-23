Memur emeklileri, 2022 memur emeklisi maaşı ne kadar olacak sorusunun cevabını araştırıyor. 2022 Asgari ücret zammının yüzde 50 seviyesinde yapılması ve asgari ücretlilierinin maaşlarının 4253 liraya ulaşması, 2022 memur emeklisi zammını gündeme taşıdı. Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yetkili konfederasyon Memur Sen ve diğer memur sendikaları bir araya gelip 2022 memur zammına ilişkin bir görüşme gerçekleştirmişti. 2022 memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ve refah artışı tartışmalarının devam ettiği şu günlerde 2022 memur maaşı zammının ne kadar olacağı ayrıca merak ediliyor.