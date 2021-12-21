Bilindiği gibi 2022 yılı içinde vergi dilimleri içinde vergi oranları, trafik cezalarının belirlenmesi, konut olarak kiraya verilen gayrimenkulere ilişkin istisna tutarı, yemek yardımı istisnası tutarı, maktu damga vergileri ve damga vergisine ilişkin üst sınır, çeşitli harç tutarları, yıllık KDV iadeleri için geçerli asgari iade tutarları ve bunun gibi daha pek çok ödemenin tutarı yeniden değerleme oranlarına göre belirleniyor. Vatandaşlar 2022 vergi, harç ve ceza oranlarını araştırıyor.
2022 GELİR VERGİSİ ORANLARI
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Gelir Vergisi Tebliği 21 Aralık 2021 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu tebliğe göre 2022 yeniden değerleme oranı doğrultusunda gelir vergisi oranlarında yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:
32.000 TL'ye kadar % 15
70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası % 20
170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde
250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL), fazlası % 27
880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde
880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL), fazlası % 35
880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde
880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL), fazlası % 40 olarak tespit edilmiştir.
2022 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ VE 200 VERGİ ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
2022 ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI
Resmi Gazete'de yer alan aynı tebliğde 2022 engellilik indirimi tutarları da yer aldı. İşte güncel engellilik indirimi tutarları:
- Birinci derece engelliler için 2.000 TL,
- İkinci derece engelliler için 1.170 TL,
- Üçüncü derece engelliler için 500 TL,
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