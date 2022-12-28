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2022'de aşklar nasıl başladı, nasıl bitti... Hadise, Fazıl Say, Merve Boluğur, Zeynep Bastık... - Magazin haberleri

2022'de aşklar nasıl başladı, nasıl bitti...

2022'de aşkları ve evlilikleriyle şaşırtan ünlü çiftler kadar, 'ayrılık' ve 'boşanma' haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen isimler de oldu. İşte Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinden Kim Kardashian ile Kanye West'e 2022'de biten aşklar...

Giriş: 28.12.2022 - 08:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • GİZEM GÜVEN – CANER TURP

    'Sihirli Annem' ve 'Selena' dizilerinde canlandırdığı karakterlerle ünlenen oyuncu Gizem Güven, 2020'de futbolcu sevgilisi Caner Turp ile nikah masasına oturdu. Ancak birliktelikleri uzun sürmeyen çift, 9 Şubat’ta boşandı.

    İkili, konuyla alakalı, “Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarını çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak, saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Evliliğimizi bitirmiş olsak da, geçmişimize ve birbirimize olan olan saygımız baki kalacaktır. Dolayısıyla bizler ve ailelerimiz bu zorlu süreci atlatırken, konu ile alakalı olarak hassasiyetlerinizi rica ediyor ve gizliliğimize saygı göstermenizi bekliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz” açıklamasında bulundu.

  • EMRAH ERDOĞAN – SİBEL KİRER

    2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Emrah ile Sibel Kirer, evliliklerini 10 Şubat’ta noktaladı. İki çocuğu bulunan çift hakkında, uzun süredir ayrılık dedikoduları basına yansıyordu...

  • FIRAT TANIŞ – KÜBRA TANIŞ

    Oyuncu Fırat Tanış ile eşi Kübra Tanış'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti. 2014'te dünyaevine girdiği eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığını dava dilekçesinde anlatan ünlü oyuncu, boşanmanın ortak kararları olduğunu dile getirdi. Çift, 15 Şubat'ta yollarını ayırdı.

  • KIM KARDASHIAN – KANYE WEST

    Reality show yıldızı Kim Kardashian ile adını 'Ye' olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan Kanye West, 2014'te ihtişamlı bir törenle nikah masasına oturmuştu. Ayrılık kararı alan ikilinin boşanma davası 3 Mart'ta sonuçlandı.

  • MÜFİT CAN SAÇINTI – ÇİĞDEM ÖZTÜRK

    'Çocuklar Duymasın' ve 'Mandıra Filozofu' gibi projelerle tanınan Müfit Can Saçıntı, 2000 yılında Çiğdem Saçıntı ile dünyaevine girmişti. İkili, 2005'te kızları Duru'yu kucaklarına almıştı. 22 yıllık evli çift, 24 Şubat'ta sessiz sedasız boşandı.

  • BEGÜM BİRGÖREN – MEHMET CEMİL

    Oyuncu Begüm Birgören, 2020 yılında bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Mehmet Cemil ile nikah masasına oturmuştu. Yollarını ayıran çift, 14 Mart’ta boşandı.

  • PETEK DİNÇÖZ – SERKAN KODALOĞLU

    Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift, 8 yıllık evliliklerini 15 Mart'ta bitirdi.
    Dinçöz, Kodaloğlu ile ayrılığından dört ay sonra ise çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile dünyaevine girdi.

  • HAMDİ ALKAN – SELEN GÖRGÜZEL

    2014 yılında hayatlarını birleştiren Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, 18 Mart'ta yollarını ayırdı. Haklarında uzun süredir ayrılık dedikoduları çıkan çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

    Görgüzel, Alkan ile yollarını ayırmasından sonra, "Karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız" açıklamasını yaptı.

  • CEREN MORAY – NICO BRUN

    Ceren Moray, İspanya'da tanışıp, aşk yaşamaya başladığı Fransız Nico Brun ile 2017'de Bodrum'da hayatını birleştirmişti. 5 yıllık evlilikleri pandemide sarsılan çift, 27 Nisan'da tek celsede boşandı.

  • İBRAHİM ÇELİKKOL – MİHRE MUTLU

    Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile evlenmişti. Çift, Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı.

    Bir süredir ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikili, dedikodular karşısında suskun kalmayı tercih etmişti. Ancak çift hakkındaki 'boşanma' dedikoduları doğru çıktı.
    İkili, 11 Mayıs'ta boşandı. Çelikkol ve Mutlu, beş yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

  • NAZ ELMAS – EROL ÖZMANDIRACI

    2019 yılında nikah masasına oturan oyuncu Naz Elmas ve Erol Özmandıracı, 7 Temmuz'da aanlaşmalı olarak boşandı. Elmas, 3 yıllık evliliğini bitirme nedeni olarak fikri ve ruhi anlaşmazlığı gerekçe gösterdi.

  • ZEYNEP BASTIK – TOLGA AKIŞ

    Şarkıcı Zeynep Bastık, reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış ile 2021'de dünyaevine girmişti. Çiftin birlikteliğine dair beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı. İkilinin, boşanacağı yönündeki haberler basına yansıdı. Konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yapan Akış, ayrılık söylentilerini doğrulamıştı. Zeynep Bastık ile Tolga Akış, 20 Temmuz'da boşandı.

  • HADİSE – MEHMET DİNÇERLER

    30 Nisan'da nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler, evliliklerini noktaladı. Çift, 5 aylık evliliklerini 1 Ekim’de Beykoz Adliyesi'nde sonlandırdı. İkili, evliliklerinde birinci yılı doldurmadığı için anlaşmalı olarak boşanma davası açamadı. Çiftin, davası çekişmeli olarak gerçekleşti.

  • "SANAT HAYATIMI KISITLADI"

    İkilinin boşanma dilekçesinde, Mehmet Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı iddia edildi.

    Hadise, hiçbir maddi manevi tazminat talebinde bulunmazken, Mehmet Dinçerler'in düğünde takılan takı ve ziynet eşyalarının kendisine verilmesini istediği ileri sürüldi.

  • 'ROBOT SÜPÜRGE' VE 'GÜMÜŞ TEPSİ' İDDİASI

    Hatta ayrılığın ardından, "Evden eşyalarını alabilir" diye haber gönderilen Mehmet Dinçerler'in, kendi eşyalarının yanı sıra robot süpürge ve Hadise'yi isteme töreninde kullanılan gümüş tepsiyi de aldığı konuşuluyordu.

    Dinçerler, iddiaların ardından basın mensuplarının konuyla alakalı sorularını yanıtsız bırakmıştı.

  • MAURO ICARDI – WANDA NARA

    Galatasaray'da forma terleten futbolcu Mauro Icardi, 2014 yılında evlendiği eşi Wanda Nara ile bir dargık bir barışık aşk sürdürüyordu. İkilinin birlikteliği geçtiğimiz aylarda sonlandı. Çift, 17 Kasım'da boşandı.

  • MERVE BOLUĞUR – MERT AYDIN

    2 Ekim'de nikah masasına oturan Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği 53 gün sürdü. Her yerde el ele göz göze olan çiftin boşanması şaşırttı. İkili, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

    Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma 5 dakikada sonuçlandı. Boluğur ve Aydın'ın evliliği ikinci ayını doldurmadan 23 Kasım'da sona erdi. Ancak çift, boşanmalarına rağmen sık sık yan yana görüntüleniyor.

  • FAZIL SAY – ECE DAĞISTAN

    Ünlü piyanist Fazıl Say ile Ece Dağıstan, 2019'da İtalya’nın Milano kentinde evlenmişti. Say ile Dağıstan, bir süre sonra evliliklerinde yaşadıkları krizi atlatamayarak, ayrılık kararı almıştı. Fazıl Say ile Dağıstan, 30 Kasım'da görülen boşanma davası sonucunda boşandı.

  • DAVA SONRASI ESKİ EŞİYLE MAHKEMEDEN EL ELE AYRILDI

    Dava sonrası eski eşiyle mahkemeden el ele çıkan Fazıl Say, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    Çok üzgünüm. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikâyelerimizi, seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman... Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şefkat dolu yedi yıllık bir sevgililik... Ben biliyorum, dostlarım biliyor... Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, bir ve iki birey arasında bocalıyor. Bazen, dertlere yeniliyor, imkân olamıyor bir çıkışa, hem her şeye hem de hiçbir şeye yol alan ömürlerimizde...

    İki insan da mutlu olsun, Ece, mutlu olsun. Ece, hep iyi olsun. Böyle daha iyi belki... Yeni bir büyük sayfa açılıyor, büyük dönem başlıyor şimdi; yalnız hayatımda, iyi bir güzergâh çizerek, iyiye yol almak istediğim, kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye. Dostlarımla, hepimiz üzgünüz bugün.

     

  • 2022’DE BİTEN AŞKLAR

    * İbrahim Selim – Selin Şekerci (Ocak)
    * Hande Doğandemir – Onur Tuna (Ocak)
    * Farah Zeynep Abdullah - DJ Artz (Şubat)
    * Pınar Deniz – Yiğit Kirazcı (Şubat)
    * Özgü Kaya – Burak Serdar Şanal (Şubat)
    * Tamer Karadağlı – Iraz Yıldız (Mart)
    * İrem Derici – Cem Belevi (Mart)
    * Aslı Enver – Önder Öztarhan (Nisan)
    * Biran Damla Yılmaz – Çağrı Telkıvıran (Nisan)
    * Cem Yılmaz – Rüya Demirbulut (Mayıs)
    * Nesrin Cavadzade – Gökhan Alkan (Haziran)
    * Shakira – Gerard Pique (Haziran)
    * Murat Dalkılıç – Sitare Akbaş (Haziran)
    * Sevda Erginci – Yılmaz Kunt (Temmuz)
    * Tolga Güleç – Yasemin Kay Allen (Ağustos)
    * Leonardo DiCaprio - Camila Morrone (Ağustos)
    * Serenay Sarıkaya – Umut Evirgen (Eylül)
    * Metin Hara – Hilal Altınbilek (Eylül)
    * Ayça Ayşin Turan – Alp Navruz (Ekim)
    * Kendall Jenner - Devin Booker (Kasım)
    * Dilan Çiçek Deniz - Thor Saevarsson (Kasım)
    * Sinem Ünsal – Halit Özgür Sarı (Aralık)
    * Hazar Ergüçlü – Onur Ünlü (Aralık)

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