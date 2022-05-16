2022 Billboard Müzik Ödülleri, Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Sean 'Diddy' Combs'un sunuculuğunu üstlendiği gecenin yıldızı, 7 ödüle layık görülen genç şarkıcı Olivia Rodrigo oldu
2022 Billboard Müzik Ödülleri, Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Sean 'Diddy' Combs'un ev sahipliği yaptığı geceye Megan Thee Stallion, Kali Uchis ve AleXa, gibi isimler katıldı.
Florence Welch, Travis Barker, Becky G gibi isimlerin performans sergilediği ödül töreninde, genç yıldız Olivia Rodrigo 7 ödül kucakladı.
Kanye West 6 ödül, Drake ve Justin Bieber 5'er ödül, Taylor Swift ise 4 ödül kazandı. İşte 2022 Billboard Müzik Ödülleri'ni kazananlar...
EN İYİ ŞARKICI
Drake
EN İYİ YENİ ŞARKICI
Olivia Rodrigo
EN İYİ ERKEK ŞARKICI
Drake
EN İYİ KADIN ŞARKICI
Taylor Swift
EN İYİ GRUP/İKİLİ
BTS
EN İYİ SOUNDTRACK
Encanto
TOP BILLBOARD 200 LİSTESİ BİRİNCİSİ
Taylor Swift
TOP HOT 100 LİSTESİ BİRİNCİSİ
Olivia Rodrigo
ŞARKISI EN ÇOK SATAN SANATÇI
BTS
RADYODA ŞARKISI EN ÇOK ÇALINAN ŞARKICI
Olivia Rodrigo
TOP BILLBOARD GLOBAL 200 LİSTESİ BİRİNCİSİ
Olivia Rodrigo
TOP BILLBOARD GLOBAL (ABD)
Ed Sheeran
EN İYİ TURNE
The Rolling Stones
EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ŞARKICISI
Lady Gaga
EN İYİ R&B ŞARKICISI
Doja Cat
EN İYİ ERKEK R&B ŞARKICISI
The Weeknd
EN İYİ KADIN R&B ŞARKICISI
Doja Cat
EN İYİ R&B TURNESİ
Bruno Mars
EN İYİ RAP ŞARKICISI
Drake
EN İYİ ERKEK RAP ŞARKICISI
Drake
EN İYİ KADIN RAP ŞARKICISI
Megan Thee Stallion
EN İYİ RAP TURNESİ
Omarion & Bow Wow
EN İYİ COUNTRY ŞARKICISI
Taylor Swift
EN İYİ ERKEK COUNTRY ŞARKICISI
Morgan Wallen
EN İYİ KADIN COUNTRY ŞARKICISI
Taylor Swift
EN İYİ COUNTRY GRUBU /İKİLİSİ
Dan + Shay
EN İYİ COUNTRY TURNESİ
Eric Church
EN İYİ ROCK ŞARKICISI
Glass Animals
EN İYİ ROCK TURNESİ
The Rolling Stones
EN İYİ LATİN ŞARKICI
Bad Bunny
EN İYİ ERKEK LATİN ŞARKICI
Bad Bunny
EN İYİ KADIN LATİN ŞARKICI
Kali Uchis
EN İYİ LATİN GRUP/İKİLİ
Eslabon Armado
EN İYİ LATİN TURNE
Los Bukis
TOP BILLBOARD 200 ALBÜMÜ
Olivia Rodrigo, SOUR
EN İYİ R&B ALBÜMÜ
Doja Cat, Planet Her
EN İYİ RAP ALBÜMÜ
Drake, Certified Lover Boy
EN İYİ COUNRTY ALBÜMÜ
Taylor Swift, Red
EN İYİ ROCK ALBÜMÜ
Twenty One Pilots, Scaled and Icy
EN İYİ LATİN ALBÜMÜ
Karol G, KG0516
EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ALBÜMÜ
Illenium, Fallen Embers
TOP HOT 100 ŞARKI LİSTESİ BİRİNCİSİ
The Kid Laroi & Justin Bieber, “Stay”
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