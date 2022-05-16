2022 Billboard Müzik Ödülleri, Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Sean 'Diddy' Combs'un ev sahipliği yaptığı geceye Megan Thee Stallion, Kali Uchis ve AleXa, gibi isimler katıldı.

Florence Welch, Travis Barker, Becky G gibi isimlerin performans sergilediği ödül töreninde, genç yıldız Olivia Rodrigo 7 ödül kucakladı.

Kanye West 6 ödül, Drake ve Justin Bieber 5'er ödül, Taylor Swift ise 4 ödül kazandı. İşte 2022 Billboard Müzik Ödülleri'ni kazananlar...

EN İYİ ŞARKICI

Drake

EN İYİ YENİ ŞARKICI

Olivia Rodrigo

EN İYİ ERKEK ŞARKICI

Drake

EN İYİ KADIN ŞARKICI

Taylor Swift

EN İYİ GRUP/İKİLİ

BTS

EN İYİ SOUNDTRACK

Encanto

TOP BILLBOARD 200 LİSTESİ BİRİNCİSİ

Taylor Swift

TOP HOT 100 LİSTESİ BİRİNCİSİ

Olivia Rodrigo

ŞARKISI EN ÇOK SATAN SANATÇI

BTS

RADYODA ŞARKISI EN ÇOK ÇALINAN ŞARKICI

Olivia Rodrigo

TOP BILLBOARD GLOBAL 200 LİSTESİ BİRİNCİSİ

Olivia Rodrigo

TOP BILLBOARD GLOBAL (ABD)

Ed Sheeran

EN İYİ TURNE

The Rolling Stones

EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ŞARKICISI

Lady Gaga

EN İYİ R&B ŞARKICISI

Doja Cat

EN İYİ ERKEK R&B ŞARKICISI

The Weeknd

EN İYİ KADIN R&B ŞARKICISI

Doja Cat

EN İYİ R&B TURNESİ

Bruno Mars

EN İYİ RAP ŞARKICISI

Drake

EN İYİ ERKEK RAP ŞARKICISI

Drake

EN İYİ KADIN RAP ŞARKICISI

Megan Thee Stallion

EN İYİ RAP TURNESİ

Omarion & Bow Wow

EN İYİ COUNTRY ŞARKICISI

Taylor Swift

EN İYİ ERKEK COUNTRY ŞARKICISI

Morgan Wallen

EN İYİ KADIN COUNTRY ŞARKICISI

Taylor Swift

EN İYİ COUNTRY GRUBU /İKİLİSİ

Dan + Shay

EN İYİ COUNTRY TURNESİ

Eric Church

EN İYİ ROCK ŞARKICISI

Glass Animals

EN İYİ ROCK TURNESİ

The Rolling Stones

EN İYİ LATİN ŞARKICI

Bad Bunny

EN İYİ ERKEK LATİN ŞARKICI

Bad Bunny

EN İYİ KADIN LATİN ŞARKICI

Kali Uchis

EN İYİ LATİN GRUP/İKİLİ

Eslabon Armado

EN İYİ LATİN TURNE

Los Bukis

TOP BILLBOARD 200 ALBÜMÜ

Olivia Rodrigo, SOUR

EN İYİ R&B ALBÜMÜ

Doja Cat, Planet Her

EN İYİ RAP ALBÜMÜ

Drake, Certified Lover Boy

EN İYİ COUNRTY ALBÜMÜ

Taylor Swift, Red

EN İYİ ROCK ALBÜMÜ

Twenty One Pilots, Scaled and Icy

EN İYİ LATİN ALBÜMÜ

Karol G, KG0516

EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ALBÜMÜ

Illenium, Fallen Embers

TOP HOT 100 ŞARKI LİSTESİ BİRİNCİSİ

The Kid Laroi & Justin Bieber, “Stay”