2021’de burçlara göre çocukları neler bekliyor?

Yaramaz çocuklar aslında kendi enerjilerini doğru yönlendiremeyenler diye düşünürüm hep. Astroloji ise enerjiyi doğru yönlendirmek için güzel bir rehber. Çocuğun enerjisini doğru alanlara yönlendirdiğiniz an kendi kimliğini, hayatını doğru şekilde inşa etmesini olanaklı hale getirmiş oluruz.
2021 yılında tutulmalar İkizler ve Yay burçlarında gerçekleşecek. Tutulmalar ise çocukların kadersel etkide hayatlarının yönlenmesine vesile olacak. Kimi çocuklarımız kendi yeteneklerini geliştirmek için yeni alanlarla tanışacak. Örneğin resim, müzik, sanat, drama gibi… Kimi çocuklarımız ise araştırmalar yapacak. Daha çok öğrenecek ve sonra isterlerse öğrendiklerini deneyimleyecek.
ÇOCUKLAR İÇİN BU YILIN TEMASI ARAŞTIRMAK
Tüm çocuklar için bu yıl kitap okuma alışkanlığı edinmeleri için çok besleyici. Satürn’ün Kova burcu transitini de düşünürsek teknolojik kitap okumak, teknolojik kitaplıklar edinmek ya da sesli kitap dinleme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak da farklı, alternatif yöntemlerden olacak. İletişim fazlasıyla önemli olacak. Tüm çocuklarımız için kardeşler, yakın çevre ve arkadaşlık ilişkileri ile öğretmenleri, büyükleri ve tatil arkadaşları ile ilişkileri 2021 yılında daha çok gelişecek.
Biz ebeveynlere düşen sorumluluk çocuklarımızın iletişim kurmasına yardımcı olmak. Onlarla arkadaşlık ilişkileri geliştirmeye çalışmak ve yanlarında olduğumuzu hissetmelerini sağlamak olacak. Tehlikeli kısmı ise Kova Burcu etkisinin teknolojinin kötü kullanımı üzerine geliştiği! Benim önerim anne ve babaların teknolojiyi yasaklamaları değil, aksine anne ve babaların da teknolojiyi aynı çocukları gibi kullanmaya başlamaları olacak.
Onların dahil olduğu sosyal medya sitelerine bir profil de siz oluşturmayı denemeli ve onların bakışıyla bu dünyayı görmelisiniz. Evet, birçok tehlike internette çocuklarımızı bekliyor olabilir fakat tehlikeli olan şeylere çocuklarımızın meyletmesi için duygusal boşlukları olması gerekir. Bu duygusal boşlukları tamamlamak için hiç bilmediği insanlarla kaynaşmaları yerine en güvendikleri, kendilerini rahatça teslim edebilecekleri aileleriyle birlikte olmaları onların bu dünyayı daha fazla besleyici kullanmalarına vesile olacak.
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