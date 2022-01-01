Dünyanın en yakışıklı 100 ismi belli oldu!

İlk 100 arasında son dönemde yıldızı parlayan Can Yaman 28. ve oyuncu Barış Murat Yağcı 31. oldu. Öte yandan bu yılın birincisi Takhon'a, geçtiğimiz günlerde şubat ayındaki darbeyi protesto ettiği için üç yıl hapis cezası verildi. AFP'ye konuşan Avukatı Khing Myint, Takhon'un hapisteyken ağır işlerde çalıştırılmasına karar verildiğini, ailesinin temyize gitmeyi düşündüğünü söyledi. Kardeşinin Facebook paylaşımına göre Takhon, Nisan ayında sekiz askeri araçla gelen 50 asker tarafından evinde sabah 5'te gözaltına alınmıştı.