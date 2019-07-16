16 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Otomotiv dünyasında SUV'ların önlemez yükselişi tüm hızıyla sürüyor. Üreticiler de, trendlere uygun olarak gelecek planlarını gözden geçiriyor.
Daha önce yaptığı açıklamada, SUV talebinin artması sebebiyle Avrupa'da sedan, hatchback ve MPV gibi geleneksel karoser tiplerinden çekileceğini bildiren Ford ise, d-segment sedan modeli Mondeo'nun yerini alacak model için kolları sıvadı.
Buna göre, Amerikalı üreticinin MPV modelleri Galaxy, S-Max ile sedan modeli Mondeo'nun özelliklerini birleştiren yeni bir crossover-station wagon karışımı model üzerinde çalıştığı aktarılıyor.
3 FARKLI MOTOR İLE GELECEK
Adı henüz netleşmeyen otomobilin 2021 yılında satışa sunulması hedefleniyor. ABD'deki modellerini Avrupa'ya getirmeyen markanın, yeni modelini ise Kuzey Amerika başta olmak üzere diğer pazarlarda da satışa sunacağı bildiriliyor.
Kaynaklar, yeni modelin markanın farklı modellerinde kullanılan C2 platformu üzerinde şekilleneceğini aktarıyor.
Otomobilin benzinli ve dizel motor seçeneklerinin yanı sıra 48V'luk bir yarı hibrit seçeneğinin de tüketicilere sunulması bekleniyor. Araçtaki baz motorun ise hibrit sistemler ile uyumlu üç silindirli 1.5 litrelik benzinli motor olacağı ifade ediliyor.
Şirket kaynakları, Ford'un yeni Euro 6d normlarına uyumlu motorunun benzinli motorlar kadar emisyon ürettiğini vurguluyor.
SATIŞLARDA İSTEDİĞİ PERFORMASI ALAMADI
Yeni modelin ortaya çıkmasında Ford'un Avrupa satışlarında elde ettiği performansın etkili olduğu söylenebilir. Öyle ki, Amerikalı üretici geçen yıl Avrupa'da 50 bin adet Mondeo, 24 bin adet S-Max ve 12 bin adet Galaxy satışına imza attı.
Satış rakamlarının düşüklüğü markaya önce kompakt MPV modelleri C-Max ile Grand C-Max ve B-Max modellerinin üretimini sonlandırma kararı aldırdı.
Ford'un gelecek yıl da Galaxy ile S-Max'ın üretimine son vereceği biliniyor.
Geçtiğimiz günlerde yeni crossover modeli Puma'yı tanıtan Ford, B-Max müşterilerinin bu modele kaymasını hedeflerken, C-Max müşterilerinin ise yeni Kuga'yı tercih etmesini hedefliyor.
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