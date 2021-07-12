Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Haziran dönemine ait verileri açıkladı. Yılın ilk altı ayında otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 639 bin 661 adet, otomobil üretimi yüzde 15 artarak 416 bin 21 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 669 bin 409 adede ulaştı.

Sonuçların açıklandığı toplantıda sektörün gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, 2021 yılının beklentilerin üzerinde iyi gittiğine işaret etti.

Yenigün, "Kilogram başına ihracat değerimiz olumlu. Ana sanayinin katkılarıyla şu anda yüzde 6 civarında artmış durumda. Bu rakamı, oldukça iyi bir gelişme olarak görüyoruz. Bu durum önümüzdeki 3 ila 4 yıl artarak devam edecek. Çünkü, endüstrinin tamamı yüksek teknolojiye yöneliyor" dedi.

2017’deki yüksek üretim sayılarını yakalayıp o rakamlarının üzerine çıkmayı hedeflediklerini kaydeden Yenigün, "Son aylarda traktördeki yükselme özellikle dikkat çekiyor. Bu sene traktörcülerin yılı, oldukça iyi bir şekilde gidiyor. Ama diğer bütün ürünlerde de rakamlar iyi. Kamyon grubunda neredeyse fabrikalar bildiğim kadarıyla siparişlere yetişemiyorlar. Bir kısmı canlı pazardan, bir kısmı da şu malum mikroçip tedarik sorunu nedeniyle" ifadelerini kullandı.

'ÇİP KRİZİNİN FATURASI 110 MİLYAR DOLAR'

Çip krizinin önümüzdeki kısa ve orta vadede de gündemde kalacağını kaydeden Yenigün, "Çeşitli danışmanlık firmalarının yayımladığı raporlar bize bunun maalesef böyle gideceğini gösteriyor. Uluslararası raporlara göre, bu yıl, şu ana kadar mikroçip krizinden ötürü 4.94 milyon adet araç üretilmedi. Bu rakamın yıl sonuna kadar 6.1 milyon adede ulaşması tahmin ediliyor. Mikroçip krizinin dünya otomotiv endüstrisine maliyeti ise 110 milyar dolar" dedi.

'TRUMP DÖNEMİNDE KALAN EK VERGİLER KALDIRILMALI'

Hammade fiyatlarındaki artışa da değinen Yenigün, "Daha önce ortalama 600 dolara aldığımız bir ton sacı, 1.150-1.200 dolar civarında alıyoruz. Muhtemelen 2022’nin ilk altı ayında hayatın eskiye doğru döneceğini öngörüyoruz. Ayrıca, pandemi ile birlikte Çin’de başlayan kırılma ve duraksama bütün zincirin aksamasına neden oldu. Dolayısıyla da fiyatlarda çok ciddi bir artış oldu. Bunun da zaman içinde normale dönmesini bekliyoruz" bilgisini paylaştı.

OSD Başkanı Yenigün, ABD'nin eski Başkanı Trump zamanından kalma çeşitli gündemlerinin olduğunu da söyledi. Yenigün, Trump döneminde devreye alınan ilave verginin kaldırılması gerektiğini belirterek, "Çünkü bunlar yapılmazsa bunları uygulamayan diğer ülkeler bu yüksek maliyetlerden nispeten daha avantajlı olarak çıkıp, Avrupa’daki özellikle, satışlarda bizim önümüze geçebilecekler" dedi.

'KARBON DEĞERİ HALA BELİRLENMEDİ'

Yenigün, Avrupa'da son dönemin en büyük gündemlerinden 'Yeşil Mutabakat' konusuna da değindi.

Bu konunun en önemli gündem maddeleri olduğunu vurgulayan Yenigün, "Karbon borsası, karbon değeri, şu anda Türkiye’de daha hâlâ belirlenmemiş durumda. Avrupa’ya yapacağımız satışlarda ana firmaların yapmaları gereken, yani karbon sıfır, karbonsuz üretim yapmak için yapmamız gerekenler ve tabii ki tedarik sanayiinin ve lojistik sanayiinin bu konuda yapması gerekenler diye korkunç büyüklükte bir iş yükü var önümüzde. Bunu yapmadığınız anda dünyaya, Avrupa’ya araç satamazsınız veya parça satamazsınız" diye konuştu.

'AŞI ORTALAMASI YÜZDE 71'

Otomotiv şirketlerindeki aşı çalışmaları ile ilgili de bilgiler paylaşan Haydar Yenigün, "Şirketlerimizde artık bakanlığın sağlık müdürlükleri, illerdeki sağlık müdürlükleri ile organize ettiği aşı grupları var. Sanayiinin aşı ortalaması yüzde 71. Bazı şirketlerde bu oran yüzde 90’ların üzerine çıktı" dedi.