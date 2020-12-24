Ramazan ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konulardan oldu. Ramazan ayının habercisi üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi Receb ayının ilk günü ile başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ise yeni yılda 2021 resmi günler takvimini yayınladı. İşte ramazan ayı başlangıcı ve ramazan bayramı tarihleri

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2021 yılında 13 Perşembe günü başlayıp 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.