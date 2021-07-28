2021 YKS sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenci üniversite tercihleri için hazırlanıyor. AYT puanını baza alarak tercih yapmak isteyen öğrenciler lisans bölümleri araştırıyor. İşte üniversitelerin pdr taban puanları 2021 haberimizde...

2021 PDR TABAN PUANLARI

ÖSYM 2020 Yükseköğretim Lisans Programları listesini resmi internet sayfasında yayınladı.