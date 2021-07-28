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2021 PDR taban puanları nedir? PDR olan üniversiteler ve taban puanları

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte okul tercihleri için de hazırlıklar başladı. Lisans bölümlerleri arasında yer alan PDR taban puanları da merak konusu oldu. İşte 2021 pdr taban puanları (4 yıllık)

28.07.2021 - 15:00 | Güncelleme: ABONE OL
2021 PDR taban puanları nedir? PDR olan üniversiteler ve taban puanları

2021 YKS sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenci üniversite tercihleri için hazırlanıyor. AYT puanını baza alarak tercih yapmak isteyen öğrenciler lisans bölümleri araştırıyor. İşte üniversitelerin pdr taban puanları 2021 haberimizde...

2021 PDR TABAN PUANLARI

ÖSYM 2020 Yükseköğretim Lisans Programları listesini resmi internet sayfasında yayınladı.

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 7.092
10.462
14.300
10.220		 446,89527
423,40016
406,03065
441,70808
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)		 EA 7+0
6+0
8+0
8+0		 7
6
8
8		 13.117
22.466
32.000
22.407		 428,01982
403,93701
382,26065
418,72641
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)		 EA 9+0
6+0
7+0
9+0		 9
6
7
9		 21.576
37.199
42.500
30.451		 414,01603
388,61487
371,92249
408,55206
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
75+2
65+2		 72
72
77
67		 26.357
37.893
40.100
24.525		 408,71289
388,01779
374,19795
415,86061
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
75+2
70+2		 72
72
77
72		 34.530
44.595
46.600
30.089		 401,38837
382,42996
368,41710
408,93970
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
60+2
60+2
70+2		 72
62
62
72		 35.965
43.986
41.700
24.656		 400,23684
382,93555
372,65565
415,66841
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 90+3
90+3
100+3
90+3		 93
93
103
93		 39.493
49.782
48.500
30.812		 397,61705
378,34931
366,80636
408,11442

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2
80+2
80+2
65+2		 82
82
82
67		 41.563
50.902
52.200
32.531		 396,11947
377,55483
363,78433
406,15622
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)		 EA 7+0
4+0
4+0
7+0		 7
4
4
7		 41.694
46.245
51.100
31.864		 396,02049
381,10095
364,61883
406,94401
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)		 EA 9+0
6+0
8+0
8+0		 9
6
8
8		 42.863
45.217
53.700
34.019		 395,17305
381,95224
362,51065
404,54370
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 45.468
54.718
51.600
32.131		 393,40618
374,82684
364,28047
406,61727
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 46.365
55.065
54.100
33.336		 392,81085
374,57299
362,21688
405,31531
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 8+0
5+0
5+0
5+0		 8
5
5
5		 47.519
53.506
55.000
33.965		 392,07925
375,69450
361,52819
404,61545
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 47.945
56.865
54.000
32.776		 391,79124
373,31689
362,30781
405,90628
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)		 EA 18+0
20+0
20+0
20+0		 18
20
20
20		 49.650
57.241
41.800
31.260		 390,75508
373,05874
372,60971
407,63693
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)		 EA 9+0
6+0
6+0
6+0		 9
6
6
6		 50.547
56.137
56.800
35.104		 90,16304
373,80584
360,19360
403,38446
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 51.368
60.226
57.800
34.440		 389,60861
371,01585
359,41384
404,09696
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 8+0
6+0
8+0
10+0		 8
6
8
10		 53.000
58.762
59.900
37.664		 388,63407
372,02756
357,84602
400,73564
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 9+0
6+0
8+0
8+0		 9
6
8
8		 54.181
58.876
59.600
36.252		 387,92857
371,94266
358,02647
402,25407
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 55.745
60.629
56.500
34.064		 387,02962
370,72036
360,42296
404,49755
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 9+0
6+0
7+0
7+0		 9
6
7
7		 55.832
59.780
59.200
36.288		 386,98767
371,30372
358,36792
402,20825
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 56.748
63.121
59.900
35.681		 386,44804
369,10789
357,81457
402,81498
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
80+2
60+2		 72
72
82
62		 58.152
64.948
60.700
35.608		 385,66261
367,90354
357,27663
402,88782
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 61.670
65.444
62.000
39.600		 383,65811
367,60816
356,28757
398,76762
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
80+2
60+2		 72
72
82
62		 64.919
70.565
67.700
40.199		 381,85880
364,37472
352,47311
398,19343
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 8+0
6+0
8+0
8+0		 8
6
8
8		 66.169
61.953
63.600
37.573		 381,13589
369,86892
355,19542
400,82733
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 67.185
71.306
65.000
38.854		 380,56477
363,93241
354,30591
399,52701
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)		 EA 8+0
5+0
5+0
9+0		 8
5
5
9		 67.233
69.974
69.600
42.351		 380,53729
364,76027
351,11900
396,15404
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 6+0


 6


 67.258


 380,52386
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 67.930
70.086
65.200
38.350		 380,12361
364,68718
354,14975
400,02763
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 9+0
8+0
10+0
10+0		 9
8
10
10		 68.524
69.996
65.800
40.236		 379,82755
364,74606
353,71140
398,14787
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 40+1
40+1

 41
41

 68.760
77.931

 379,70145
359,99135
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2
60+2
60+2
60+2		 82
62
62
62		 69.251
71.974
68.800
40.073		 379,45568
363,50988
351,70500
398,31496
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
80+2
60+2		 72
72
82
62		 69.699
72.491
68.600
36.877		 379,22673
363,17876
351,79805
401,53867
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 72.986
73.937
70.200
 377,51888
362,30862
350,75266
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 8+0
5+0
6+0
8+0		 8
5
6
8		 73.609
67.541
69.800
42.695		 377,18721
366,28249
350,98993
395,84556
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
100+3
90+3		 72
72
103
93		 74.098
76.612
74.800
42.155		 376,93197
360,75966
347,80956
396,32914
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 8+0
6+0
6+0
9+0		 8
6
6
9		 74.197
70.990
70.400
44.611		 376,88634
364,12294
350,62494
394,02072
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 4+0
4+0
7+0
8+0		 4
4
7
8		 75.650
68.697
76.000
45.736		 376,10960
365,57909
347,08512
393,03697
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
80+2
85+3		 72
72
82
88		 77.976
79.326
73.400
40.900		 374,92584
359,15065
348,71917
397,50855
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2
60+2
70+2
70+2		 82
62
72
72		 78.565
79.112
76.900
43.013		 374,64473
359,28101
346,52313
395,55883
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 20+0
5+0
5+0
9+0		 20
5
5
9		 78.819
66.774
68.400
40.456		 374,51346
366,76612
351,95055
397,92797
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
80+2
70+2		 72
72
82
72		 78.881
80.359
75.800
41.727		 374,48586
358,59264
347,17915
396,71023
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 72
72
82
82		 373,66712
357,53177
344,74504
393,26017
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 81.846
88.227
74.300
43.474		 373,01023
354,23540
348,11998
395,12241
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 83.629
86.923
80.300
44.698		 372,14815
354,94561
344,47164
393,92368
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
70+2
60+2		 62
62
72
62		 84.676
83.227
78.000
44.209		 371,62001
356,97697
345,90946
394,41959
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2
60+2
70+2
70+2		 82
62
72
72		 85.088
80.360
77.700
44.334		 371,42646
358,59250
346,06938
394,29126
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
70+2
60+2		 62
62
72
62		 85.605
84.839
80.800
43.902		 371,16291
356,07817
344,20238
394,70938
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
62
72
72		 90.677
90.140
85.500
48.266		 368,68430
353,19190
341,47922
390,72681
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
90+3
70+2		 72
72
93
72		 91.097
88.215
78.500
54.389		 368,47951
354,24467
345,59917
385,50583
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 93.769
91.887
88.200
49.526		 367,17560
352,25370
339,95669
389,60917
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 94.761
94.485
82.200
46.578		 366,68668
350,90929
343,32988
392,21164
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(GAZİANTEP) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 10+0
6+0
7+0
9+0		 10
6
7
9		 95.607
92.670
82.800
48.279		 366,28694
351,84306
342,99854
390,70310
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 97.031
93.880
82.200
47.580		 365,61626
351,22050
343,30579
391,31434
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
40+1		 62
62
62
41		 100.598
96.328
93.800
51.462		 363,99171
349,97491
336,93175
387,93071
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
90+3
100+3		 72
72
93
103		 104.992
98.636
93.700
52.984		 361,95425
348,76259
336,97982
386,66942
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 105.213
100.098
97.500
50.150		 361,84988
348,03350
335,05023
389,08045
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2
60+2
60+2
60+2		 82
62
62
62		 105.565
99.916
94.300
50.701		 361,68756
348,12281
336,68845
388,60993
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2
60+2
60+2
60+2		 82
62
62
62		 109.460
99.974
94.600
51.869		 359,95158
348,09474
336,53961
387,58138
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 110.177
110.000
101.000
 359,63637
343,14485
332,88719
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 110.478
104.957
104.000
 359,50277
345,61451
331,83436
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 110.663
104.433
101.000
49.816		 359,42485
345,85160
332,90196
389,38735
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
40+1		 62
62
62
41		 110.830
106.676
105.000
52.396		 359,34222
344,77707
330,99658
387,16282
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 114.261
103.793
102.000
53.920		 357,85111
346,16137
332,76236
385,87544
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
60+2
70+2
60+2		 72
62
72
62		 115.692
101.662
99.600
53.812		 357,23626
347,22993
334,01667
385,96861
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
70+2
60+2		 62
62
72
62		 116.775
109.932
107.000
55.018		 356,75667
343,17767
330,31286
384,96773
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
40+1		 62
62
62
41		 118.550
109.913
100.000
51.269		 355,96948
343,19022
333,43361
388,09268
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
40+1		 62
62
62
41		 119.459
102.165
92.500
52.142		 355,57081
346,96289
337,64392
387,35832
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
80+2
90+3		 72
72
82
93		 119.661
110.216
106.000
54.763		 355,47674
343,05094
330,50059
385,19947
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2
50+2
50+2
50+2		 82
52
52
52		 125.998
110.926
104.000
55.350		 352,74433
342,71025
331,82692
384,71117
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 126.598
113.173
114.000
56.220		 352,49145
341,65972
326,64512
384,04570
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 128.944
117.411
115.000
 351,50751
339,73864
326,36902
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 130.308
116.226
113.000
57.544		 350,94962
340,25930
327,09415
382,98131
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
80+2
70+2		 72
72
82
72		 131.075
116.600
116.000
56.910		 350,60719
340,11177
325,89177
383,45752
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(RİZE) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 131.198
115.378
112.000
60.446		 350,55736
340,64814
327,96086
380,65494
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
70+2
60+2		 62
62
72
62		 131.227
119.154
122.000
59.347		 350,54542
338,98101
323,25718
381,53540
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 131.308
120.137
117.000
56.045		 350,51509
338,54254
325,71247
384,19001
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 132.489
120.734
119.000
58.339		 350,00925
338,28085
324,48826
382,36917
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
80+2
90+3		 72
72
82
93		 133.915
124.439
123.000
61.043		 349,40869
336,66289
322,82858
380,19909
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
80+2
 72
72
82
 135.980
122.484
122.000
 348,56425
337,51419
323,32149
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 136.155
126.706
122.000
61.583		 348,49578
335,69834
323,21888
379,78548
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
70+2
60+2		 62
62
72
62		 137.866
128.354
126.000
61.946		 347,77134
334,99567
321,51731
379,49588
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 40+1
40+1

 41
41

 138.743
147.014

 347,41859
327,51275
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 50+2
50+2

 52
52

 139.492
135.908

 347,12026
331,84904
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 144.151
137.439
133.000
66.245		 345,26656
331,22825
318,89566
376,21341
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 6+0
4+0
7+0
9+0		 6
4
7
9		 147.492
147.935
131.000
78.210		 343,94007
327,14653
319,37591
367,92064
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 151.580
145.601
132.000
64.892		 342,38525
328,04592
319,06889
377,23536
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
80+2
90+3		 72
72
82
93		 151.945
150.114
136.000
67.835		 342,26415
326,33104
317,39087
375,05925
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 152.003
150.779
135.000
 342,23328
326,08715
318,11080
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2


 62


 153.070


 341,82839
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İÖ)		 EA 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 153.494
154.209
142.000
70.625		 341,65345
324,82258
315,14135
373,05463
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İÖ)		 EA 70+2
70+2
80+2
90+3		 72
72
82
93		 155.715
160.097
148.000
72.449		 340,83677
322,64932
312,74777
371,77097
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0
3+0
3+0
6+0		 5
3
3
6		 164.920
201.369
123.000
64.189		 337,36185
309,30867
322,83559
377,79119
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 51+0
49+0
72+0
56+0		 51
49
72
56		 168.976
174.682
165.000
146.039		 335,89599
317,68980
306,82312
330,46960
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 8+0


 8


 169.691


 335,64893
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 50+2


 52


 170.559


 335,32832
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 3+0
5+0
5+0
8+0		 3
5
5
8		 181.856
225.100
241.000
103.735		 331,39334
302,67573
285,87614
352,28605
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 40+0
30+0
8+0
8+0		 40
30
8
8		 182.638
190.150
131.000
54.521		 331,13322
312,73335
319,68886
385,39661
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 24+0
12+0
15+0
14+0		 24
12
15
14		 183.112
168.785
169.000
89.264		 330,97000
319,66840
305,78967
360,90748
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 42+0
38+0
52+0
40+0		 42
38
52
40		 183.576
223.889
209.000
136.642		 330,80812
303,00082
293,77846
334,92788
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 40+0
45+0
45+0
5+0		 40
45
45
5		 198.004
279.128
296.000
128.037		 326,03475
289,65191
274,06757
339,24051
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 20+0
6+0
6+0
9+0		 20
6
6
9		 199.293
195.915
144.000
89.425		 325,60828
310,95201
314,33850
360,80661
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 12+0
9+0
6+0
9+0		 12
9
6
9		 205.876
213.185
208.000
92.321		 323,50827
305,94734
294,24840
359,01781
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 34+0


 34


 206.265


 323,39384
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 5+0
8+0
5+0
4+0		 5
8
5
4		 216.048
195.997
198.000
93.887		 320,36100
310,92960
297,00122
358,10773
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 51+0
49+0
54+0
42+0		 51
49
54
42		 219.248
242.618
191.000
154.992		 319,37413
298,16164
299,00251
326,36789
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(GAZİANTEP) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%25 İndirimli)		 EA 33+0
22+0
27+0
6+0		 33
22
17
6		 219.555
243.765
Dolmadı
86.406		 319,28246
297,88479
Dolmadı
362,70954
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 3+0
5+0
3+0
4+0		 3
5
3
4		 221.160
217.925
219.000
98.259		 318,79080
304,61453
291,34691
355,45727
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 51+0
42+0
67+0
32+0		 51
42
67
32		 227.673
251.519
289.000
109.982		 316,84788
296,01318
275,51301
348,72264
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 12+0
7+0
7+0
10+0		 12
7
7
10		 235.390
216.002
210.000
97.338		 314,62553
305,15689
293,51282
356,00096
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)		 EA 2+0
5+0
28+0
28+0		 2

1
28		 242.052
Dolmadı
Dolmadı
201.931		 312,79992
Dolmadı
Dolmadı
307,05158
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 51+0
42+0
30+0
 51
42
30
 250.929
265.044
270.000
 310,35354
292,79710
279,38689
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 42+0
41+0
52+0
 42
41
29
 256.575
282.452
Dolmadı
 308,84163
288,93449
Dolmadı
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 54+0
42+0
10+0
10+0		 54
26
10
10		 260.601
Dolmadı
151.000
78.114		 307,79255
Dolmadı
311,89274
367,98181
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 42+0
20+0
35+0
36+0		 42
20
25
36		 264.881
261.699
Dolmadı
94.641		 306,67934
293,55521
Dolmadı
357,64384
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(GAZİANTEP) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)		 EA 17+0
9+0
11+0
70+0		 17
8
4
36		 269.908
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 305,36735
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)		 EA 5+0
16+0

 5
1

 270.736
Dolmadı

 305,14698
Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 16+0
18+0
30+0
21+0		 16
4
0
21		 271.426
Dolmadı
Dolmadı
211.142		 304,98411
Dolmadı
Dolmadı
303,67821
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 32+0
42+0
62+0
50+0		 32
42
62
50		 281.992
268.987
299.000
169.289		 302,34461
291,91814
273,64263
320,08136
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 4+0
6+0
23+0
 4

4
 290.513
Dolmadı
Dolmadı
 300,30023
Dolmadı
Dolmadı
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 42+0
6+0
26+0
60+0		 42
6
7
25		 293.877
299.349
Dolmadı
Dolmadı		 299,50910
285,35093
Dolmadı
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 51+0
49+0
52+0
45+0		 51
49
52
45		 294.361
196.923
292.000
162.352		 299,39371
310,64012
274,84535
323,06580
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)		 EA 5+0


 5


 295.560


 299,10753
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)		 EA 8+0
17+0
40+0
81+0		 8

3
39		 297.743
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 298,60853
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)		 EA 5+0








MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 3+0








ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 10+0
5+0
25+0
50+0

0
13
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 10+0
7+0
17+0
54+0

0
2
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)		 EA 7+0
13+0
23+0
42+0

0
2
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 6+0
13+0
22+0
31+0

0
3
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 15+0








ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)		 EA 1+0
2+0
10+0
26+0
1
0
0
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 13+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 10+0
7+0
10+0
19+0		 1
4
5
9		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 21+0
36+0
63+0
18+0		 2
6
6
18		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
126.226		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
340,13772
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 46+0


 33


 Dolmadı


 Dolmadı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 39+0


 8


 Dolmadı


 Dolmadı
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 5+0
5+0
7+0
10+0		 2
3
5
5		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 17+0
10+0
27+0
44+0		 1

0
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 23+0
20+0
25+0
10+0		 1
2
1
8		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 13+0
11+0
12+0
21+0		 2

0
7		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 20+0
17+0
11+0
17+0		 2

1
10		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı

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