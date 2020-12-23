2021 memur maaşları ne kadar olacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Yeni senede memur maaşlarına gelecek zam oranı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte "Enflasyon farkına göre memur maaşı zammı ne kadar olur?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre 2021 memur maaşı ne kadar olacak? Memur maaşı zammı belli oldu mu?

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NEDİR?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentilerin hayli üzerine çıkarak yüzde 2.30 oranında arttı. TÜFE bazında enflasyon 11 aylık dönemde yüzde 13.19, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 14.03 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası kısa süre önce yayımlanan son enflasyon raporunda, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak açıklamıştı.

Bugün açıklanan enflasyon verileri, ocak ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına, beklentilerin üzerinde artış yapılacağının işaretini verdi. Yüksek enflasyon verisi ayrıca, yarın başlayacak asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarında da belirleyici olacak.

2021 MEMUR MAAŞI NE KADAR OLUR?

Memur maaşlarında yapılacak artış oranı, yıl sonu enflasyonuna göre belirlenecek. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefinin tutturulabilmesi için aralık ayında TÜFE’nin yüzde 0.96 oranında azalması gerekiyor. 2005-2019 yıllarını kapsayan 15 yılın aralık aylarına baktığımızda, sadece 4 yılın aralık ayında enflasyonun eksi 0.30 ile eksi 0.44 arasında olduğu, diğer yıllarda ise arttığı görülüyor. 15 yılın aralık ayı ortalamasına göre ise yılın son ayında TÜFE yüzde 0.30 oranında arttı.

MEMURA YÜZDE 6 ZAM

Memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre artırılacak. 2021 ocak ayında memur maaşlarına yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Bu rakama ayrıca, 2020’nin ikinci yarısındaki enflasyon farkı yansıtılacak. 2020’deki toplu sözleşme zammı olan yüzde 4’ün üzerine 3 puanlık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Böylece memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak.

Yıl sonu enflasyonu, Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yüzde 12.1 seviyesinde çıkarsa bu durumda memur maaşlarına ve memur emekli aylıklarına yüzde 5 oranında zam yapılacak. Ancak, kasım ayı rakamlarına göre bu hedefin tutturulması zor görünüyor.