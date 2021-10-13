Magnum Porsche çekiliş sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? sorusu heyecanla bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

2021 MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Magnum Porsche çekilişi 13 Ekim tarihinde noter huzurunda gerçekleşecek. Kazananlar 16 Ekim 2021 tarihinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki ve Magnum resmi istesinden açıklanacak.

MAGNUM ÇEKİLİŞİ HEDİYELERİ

Magnum Çekilişi Sonucunda 2 kişi Porsche Taycan kazanacak. 2021 yılında trende uyan Magnum hediye edilecek otomobilleri de elektrikli seçmiş. Biri Kırmızı, diğeri Gümüş rengi otomobiller 2020 model, Porsche Taycan 4S (Elektrikli). Carmine Kırmızı renkli olanın tavsiye edilen piyasa değeri 1.601.283,41 TL, Metalik Dolomite Gümüş rengi olanın tavsiye edilen piyasa değeri iise 1.580.783,41 TL. Çekiliş sonucu kazanan talihlileri ise yaklaşık 320 bin liralık veraset intikal vergisi bekliyor.

KAZANANLAR NEREYE VE NE ZAMAN BAŞVURACAK?

Asil talihliler, başvuru için en geç 31.10.2021; yedek talihliler ise, en geç 15.11.2021 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım’a şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.