2021 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından maddi gücü kısıtlı öğrencileri desteklemek amacıyla düzenlenen İOKBS başvuruları Şubat ayında gerçekleşmişti. Nisan ayında yapılması beklenirken koronavirüs sebebiyle ertelenen bursluluk sınavları tarihleri gündemden düşmüyor. Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS açıklamaları merak konusu oldu.

2021 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ertelenen İOKBS'ye ilişkin açıklama yaparak binlerce öğrencinin beklediği İOKBS'nin ertelendiğine ilişkin bilgi verdi. Sınavın hangi tarihe ertelendiği konusunda net tarih veremeyeceğini ifade eden Selçuk, bir sonraki adımın salgının gidişatına göre belirleneceğini söyleyerek "Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili yetkililerden henüz açıklama gelmedi.

İOKBS BURSLULUK SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?

Sınava girecek 5,6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek 8. sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek olan hazırlık sınıfı (8. sınıf müfredat programı esas alınacak) öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek 9, 10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri (Kimya, Fizik, Biyoloji) ve Sosyal Bilimlerden (Coğrafya, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.