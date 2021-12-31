TC Candler her sene olduğu gibi bu sene de dünyanın en güzel yüzünü seçti. 26 yaşındaki Taylandlı rapçi, şarkıcı ve dansçı Lalisa Manoban 2021'nin 'en güzel yüzü' oldu. 26 yaşındaki Manoban, geçtiğimiz yıl ikinciliğe layık görülmüş, İsrailli model Yael Shelbia, birinci seçilmişti.