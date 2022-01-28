2021'de Türkiye'ye gelen turist sayısı belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2021 yılında Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının 30 milyonu geçtiğini duyurdu.

Bakan Ersoy sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'ye 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu geçti" dedi