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İlkokul ve ortaokullarda sanat, bilim, kültür, spor ve yaşam ana temalarıyla hayata geçirilen Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA)Türkiye geneline yayılmaya devam ediyor. 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve Atasun Optik sponsorluğunda ilk olarak İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Hasan Ali Yücel Ortaokulu'nda hayata geçen Tasarım Beceri Atölyesi 2021 yılı içinde farklı okullarda da yer alacak. Pandemi dönemine denk gelen sosyal sorumluluk projesi, bakanlık tarafından belirlenecek İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir okulda daha uygulanacak.

Atasun Optik'ten yapılan açıklamaya göre, firma projeyi desteklemeye devam edecek. TBA sınıfı projesinin tasarım ve uygulaması N8 Proje Reklam A.Ş. Genel Müdürü Ufuk Bigen'e, denetim ve kontrolleri Milli Eğitim Bakanlığı, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, projenin tüm mali sponsorluğu ise GrandVision'ın iştiraki olan Atasun Optik'e ait.

MESLEKLERLE İLİŞKİLEDİRİLMİŞ ŞEKİLDE HAZIRLANDI

Çocukların sahip olduğu yeteneklerin uygulama düzeyinde geliştirilmesi, el becerilerinin artırılması amacıyla kurulan atölyeler, mesleklerle ilişkilendirilmiş şekilde hazırlandı. Tasarım beceri atölyeleriyle öğrencilerin okulda düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye zaman ayırabileceği ortamlar yaratılacak. Atölyelerde çocuklar, ilgi ve mizaçları doğrultusunda hem yaşam becerileri kazanacak hem de mesleki yeteneklerini çok küçük yaşlarda keşfetme imkanı yakalayacak. Çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyecek şekilde teori ve pratiği bir araya getirecek atölyelerle, öğrencilerin ilkokul 1. sınıftan itibaren elini daha fazla kullanacağı bir eğitim metodolojisinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.