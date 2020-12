2020’nin en iyi 20 Netflix ve Amazon orijinal filmi

HER ŞEYİ BİTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM

(I’m Thinking of Ending Things)



Charlie Kaufman’ın Iain Reid’in aynı adlı romanından uyarladığı ‘Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum’, kafası karışık genç bir kadının hikâyesi gibi açılıyor. Sevgilisi Jake karlı bir kış akşamında onu anne ve babasıyla tanıştırmaya götürüyor. Otomobil yolculuğu sırasında yaptıkları uzun sohbetin ardından geldikleri çiftlik evinde tuhaf şeyler olup bitmeye başlıyor. Bu arada, sık sık karşımıza çıkan lisedeki yaşlı hademenin kim olduğunu anlamaya çalışıyoruz ve kafamız her geçen an biraz daha karışıyor.

‘Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum’da karakterlerin konuştuğu her şey ve filmlere, müzikallere, düşünürlere, kitaplara yapılan bütün göndermeler, filmin sonunda ortaya çıkan bulmacayı çözmek için bize sunulan ipuçları… Tüm bunların yanında, hikâye akışı önemsiz kalıyor. Bulmacayı çözseniz de çözmeseniz de ‘Her Şeyi Bitirmek İstiyorum’ yalnızlık, karşılıksız aşk, sosyal uyumsuzluk, yaşlılık ve intihar düşüncesi üzerine bir film… (Netflix)