2020’nin en iyi 20 Netflix ve Amazon orijinal filmi

UNCUT GEMS
Benny ve Josh Safdie kardeşler, filmlerinde başlarını belaya sokan ve peş peşe gelen muhtelif zorluklarla baş etmeye çalışan karakterlerden vazgeçmiyorlar... “Uncut Gems”in ana karakteri New Yorklu kuyumcu Howard Ratner'in (Adam Sandler) de onlardan farkı yok. Bahis tutkusu nedeniyle hâlâ ödemediği borçları var ve alacaklılar peşinde... Ama Ratner tehditleri çok ciddiye almıyor. Hedefi, “büyük bir vurgun” yapmak. Afrika'dan gelen opal taşını müzayedede çok yüksek fiyata satmak istiyor ve bahis oynamaktan vazgeçmiyor.
Safdie biraderler, alışıldık bir anti-kahraman yerine, davranışlarının kendine göre gerekçeleri olan marazi ve itici karakterlerle karşımıza çıkıp kafamızı karıştırmayı seviyorlar... Anaakım suç sinemasının keskin ahlakçılığını, iyilerle kötülerin net şekilde birbirinden ayrıldığını düşündüğümüzde, Safdie'lerin tavrı önemli... Sallantılı kamerası, yorucu akışı, antipatik karakterleri, kafa karıştırıcı ahlaki sorunları itibarıyla belki herkesin sevebileceği bir film değil “Uncut Gems” ama sağlam, kişilikli bir sinemanın ürünü... ABD’de 2019 filmi olarak geçen ‘Uncut Gems’ çevrimiçi olarak 2020 yılı içine buluştu seyircilerle… (Netflix)
PLATFORM
(The Platform)
Sigarayı bırakmak ve Miguel de Cervantes’in ‘Don Kişot’unu okuyup bitirmek isteyen Goreng, Dikey Öz Yönetim Merkezi adında bir yere başvurur ama kendini bir anda ‘Delik’ adı verilen insanlık dışı bir cezaevinde bulur. Delik’te medeni olan tek şey, platformdaki yemeklerdir. Onun dışında başta sona orman kanunlarının geçerli olduğu bir yerdir. Platformdan aşağı inen sofrayı, gezegenimizin hepimize ait olan kaynakları olarak görmek mümkün. Adil paylaşımla belki herkese yetecek. Ama açgözlülük, benmerkezcilik ve dayanışma duygusunun eksikliği nedeniyle, kaynaklar en yukardaki azınlığa ait bir imtiyaz haline geliyor. Tam da bu noktada, ‘Platform’a bir modern dünya alegorisi olarak bakmak mümkün… ‘Platform’, İspanyol yönetmen Galder Gaztelu-Urrutia’nın ilk uzun filmi… Gaztelu-Urrutia, sert, kanlı, yer yer tiksindirici bir film çekmekten kaçınmamış. ‘Platform’, baştan sona kâbus gibi tasarlanmış, iyi yönetilmiş bir distopya. (Netflix)
CRIP CAMP
ABD eski başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama’nın yapım şirketi tarafından gerçekleştirilen ‘Crip Camp’, 2020’nin öne çıkan belgeselleri arasında yer alıyor… Nicole Newnham ve James Lebrecht’in yazıp yönettiği ‘Crip Camp’, engelli gençlerin yaz aylarında katıldığı Jened Kampı’nı anlatıyor. Jened Kampı, 1970’li yıllarda aktivist gençlerin katılımıyla engelli haklarının konuşulup tartışıldığı önemli bir platform olmuş ve sonraki yıllarda engellilerin verdiği sosyal mücadeleye esin kaynağı olmuştu. Dünya prömiyerini 2020 Sundance Film Festivali’nde yapan ‘Crip Camp’, eleştirmenlerden aldığı notlar itibarıyla 2020 yılının en beğenilen Netflix orijinal filmlerinden olmayı başardı. Arşiv görüntüleriyle dikkat çeken filmin yönetmenlerinden biri ve anlatıcısı olan James Lebrecht’in Jened Kampı’nın eski sakinlerinden olduğunu belirtelim. (Netflix)
BİR BİLSEN
(The Half of It)
Annesini genç yaşta kaybetmiş Ellie Chu, çok zeki, yetenekli ve duyarlı bir kız… Matemden hâlâ çıkamamış babasını bile o ayakta tutuyor. Ama yaşıtı bütün gençler gibi onun da kırılgan ve duygusal yanları var. Özellikle de aşk konusunda… Buna karşılık, aklını ve zekâsını kullanarak lisede ayakta durmanın yolunu bulduğunu görüyoruz. Para karşılığında yazdığı İngilizce ödevleriyle harçlığını çıkarmanın yanı sıra babasının açıklarını bile kapatıyor. Zaten her şey lisede sahip olduğu ‘profesyonel yazarlık’ şöhretiyle başlıyor. Lise futbol takımının yedek oyuncularından Paul Munsky (Daniel Diemer),iyi bir telif karşılığında aşk mektupları yazmasını istiyor kendisinden.
‘Bir Bilsen’, komedi ile dram arasında gidip gelen, ayakları yere basan, sahtelikten uzak duran gerçekçi bir büyüme çağı öyküsü… Türün belki başyapıtlarından değil. Ama özellikle inandırıcı, sahici karakterleriyle seyirciyi yakalamasını biliyor… Yönetmen Alice Wu, yalnızlık duygusunun altını çizen hüzünlü ama karanlık olmayan ferah bir taşra atmosferiyle çıkıyor karşımıza. (Netflix)
THE VAST OF NIGHT
Andrew Patterson ilk filminde, UFO’ların New Mexico’daki küçük bir kasabayı ziyaret ettikleri gecenin öyküsünü anlatıyor… Ama film boyunca ne UFO ne uzaylı lafı geçiyor. Sadece ‘gökyüzü’nden söz ediyorlar. Film boyunca birbirlerinden bir türlü ayrılamayan Fay ve Everret adlı iki liseli gencin peşine düşüyoruz. Everett’in radyo yayını yaptığı, Fay’in ise telefon santralinde çalıştığı saatlerde ikisi de gizemli bir ses duyuyor ve bu ses onları birbirine bağlıyor. Bütün kasabanın basketbol maçına kilitlendiği akşam saatlerinde sadece ikisinin gerçeklerin peşinde koşması tesadüf değil. Başka insanları transa sokan ses kaydı onlar üzerinde benzer bir etki yapmıyor. UFO’ların radyasyon yaydığını ve insanları alıp götürdüğünü bilmelerine rağmen olayın sonuna kadar gitmek istiyorlar. Patterson’un zaman zaman hareketli kamerayla çok uzun çekimleri kullandığı ‘The Vast of Night’, yılın en iyi bilimkurgu filmlerinden biri. (Prime Video)
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