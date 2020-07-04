Tenet
İşte tüm dünyada seyircileri sinema salonlarına çekmesi beklenen film! Sinemacılar bütün planlarını bu filmin gişelerde göstereceği performansa göre ayarlayacak…
Christopher Nolan’ın yaklaşık 20 yıldır aklından geçirdiği, son 6-7 yıldır da üzerinde çalıştığı ‘Tenet’, 2020 yılının merakla beklenen filmlerinden biri… Bir casusluk filmi olduğu bilinse de hikâye hakkında ayrıntılı bilgiler yok. John David Washington filmde, Tenet adlı organizasyonda çalışan bir karakteri canlandırıyor. Fragmanı izlediğinizde günümüzde geçen, zaman kavramıyla oynayan bir aksiyon filmi imajı veren ‘Tenet’ın oyuncu kadrosunda Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine ve Kenneth Branagh gibi isimler yer alıyor. Nolan, kendisinden önceki casus filmleri geleneğinden esinlenmediğini tam tersine türün bilinen kalıplarından özellikle uzak durduğunu söylüyor. Görüntü yönetmenliğini Hoyte van Hoytema’nın yaptığı filmin 70 mm olarak çekildiğini ve IMAX salonlarında da gösterime gireceğini belirtelim.
Gösterim tarihi: 12 Ağustos
Azize
(Saint Maud)
Katolik Kilisesi’ne yeni katılan ve bir hastanede hemşirelik yapan Maud (Morfydd Clark),kanser hastası bir dansçı olan hastası Amanda’nın (Jennifer Ehle) ruhunu kurtarabileceğine inanır… Psikolojik bir korku filmi olan İngiliz yapımı ‘Azize,’ dünya prömiyerini 8 Eylül 2019’da Toronto Film Festivali’nde yapmış; yönetmenliği, senaryosu ve başroldeki Morfydd Clark’ın performansıyla olumlu eleştiriler almıştı. ‘Azize’, senaryoyu da yazan Rose Glass’ın ilk uzun konulu filmi…
Gösterim tarihi: 14 Ağustos
Mulan (2020)
Bir Çin halk hikâyesinden sinemaya uyarlanan ‘Mulan’, 1998 yılında çizgi film olarak seyirciyle buluşmuş ve büyük ilgi görmüştü. Disney, son yıllarda hep yaptığı gibi gişede kendini kanıtlamış animasyon filmlerinin canlı çekim (live-action) versiyonlarını yapmayı sürdürüyor. Niki Caro’nun yönettiği 200 milyon dolar bütçeli bu Disney yapımında başroldeki genç aktris Liu Yifei’ye, Donnie Yen, Jason Scott Lee, Gong Li ve Jet Li gibi isimler eşlik ediyor. Film, Çinli genç bir kadının erkek kılığına girerek hasta babası yerine İmparatorluk Ordusu adına çarpışmasını ve bu süreçte Çin'in gelmiş geçmiş en cesur kahramanlarından biri olma hikâyesini anlatıyor.
Gösterim tarihi: 21 Ağustos
The Secret Garden
Frances Hodgson Burnett’in 1911 tarihli romanı ‘Gizli Bahçe’, televizyon uyarlamalarının yanı sıra 1919, 1949 ve 1993’te 3 kez sinemaya da uyarlanmıştı. İngiliz yapımı yeni film uyarlamasının yönetmeni Marc Munden… Dixie Egerickx, Colin Firth ve Julie Walters’ın oynadığı film, annesini ve babasını kaybeden yetim Mary’nin öyküsünü anlatıyor. Mary, İngiltere’de amcasının yanına yerleşiyor ama amcası sürekli tatilde olduğu için yalnızlığı sona ermiyor… Ama bir gün yeni arkadaşlarıyla birlikte gizli bahçeyi keşfediyor. Filmde rol alan İngiliz aktör Colin Firth, romanın 1987 tarihli televizyon uyarlamasında da rol almıştı.
Gösterim tarihi: 21 Ağustos
Hadi Gidelim!
(Onward)
Walt Disney ve Pixar stüdyosu imzası taşıyan Walt Disney yapımı, bilgisayar animasyonu ‘Hadi Gidelim!’( Onward),dünya prömiyerini 21 Şubat’ta 70. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştirdikten sonra 6 Mart’ta başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde gösterime girdi ve Covid-19 pandemisi nedeniyle hedeflerine ulaşamadı. Planlarda bir değişiklik olmazsa, filmin Türkiye gösterim tarihi 28 Ağustos olarak belirlenmiş durumda. Dan Scanlon’un yönettiği fantezi – macera türündeki film, iki elf kardeşin kaybettikleri babalarını hayata döndürmek için yaptıklarını anlatıyor. Gösterim tarihi: 28 Ağustos
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