Şeker Adamın Laneti

(Candyman)



1992 tarihli ilk ‘Candyman’, gişede aldığı başarılı sonuçların yanı sıra eleştirmenlerin de ilgisini çeken bir film olmuştu. 1995 ve 1999’da iki Candyman filmi daha çekilmiş ama başarılı olamadıkları için serinin ‘marka değeri’ni düşürmüşlerdi. 28 yıl sonra Hollywood, şehir efsanesi Candyman’e bir kez daha el attı…

‘Get Out’ ve ‘Us’ ile tanıdığımız Jordan Peele’in Win Rosenfeld ve filmin yönetmeni Nia DaCosta ile birlikte senaryosunu yazdığı ‘Şeker Adamın Laneti’, 1992 yapımı filmin devamı niteliğini taşıyor. Clive Barker’ın ‘The Forbidden’ adlı kısa öyküsünden esinlenen 2020 yapımı ‘Şeker Adamın Laneti’, ilk filmin geçtiği bölgeye götürüyor bizi yeniden… Sanatçı Anthony McCoy, yıkılan sosyal konutların yerine inşa edilen yeni lüks binalardan birinde yaşıyor. Aynanın karşısına geçip ismini beş kez tekrar ederseniz çağırabileceğiniz Candyman’in hikâyesi Anthony’yi de etkiliyor ve eserleri için esin kaynağı arayan Anthony, farkında olmadan büyük bir şiddet dalgasına neden oluyor. Filmde Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett’ın yanı sıra Tony Todd ve Vanessa Estelle de ilk filmdeki rolleriyle karşımıza gelecekler.

Gösterim tarihi: 25 Eylül