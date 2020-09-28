2020-YDS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

ÖSYM'den yapılan açıklamada, dün yapılan sınava başvuran adayların, temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına bugün saat 15.30'dan itibaren 10 gün süreyle "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecekleri bildirildi.

Adaylar sorulara T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.