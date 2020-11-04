Yüzbinlerce öğrencinin bir aydır beklediği haber geldi. ÖSYM 2020 TUS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 2020 TUS adaylarının heyecanlı bekleyişi sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları nasıl öğrenilir? İşte TUS sonuç sorgulama ekranı... 2020 TUS sonuç sorgula

2020 TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM internet sitesi üzerinden yapılan duyuru şöyle:

"DUYURU

(04 Kasım 2020)

2020-TUS ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınav Sonuçları Açıklandı

04 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

2020 TUS SONUÇ SORGULA

Aşağıdaki linke tıklayarak T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle 2020 TUS sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

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