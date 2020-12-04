ÖSYM, 19-26 Kasım tarihlerinde tercihleri alınan 2020-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarını yayınladı. ÖSYM internet sitesinde yer alan duyuruya göre tercih yapan adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonucunu öğrenebilir. 2020-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları nasıl öğrenilir? 2020-TUS sonuç sorgula

ÖSYM 2020 TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"DUYURU

(04 Aralık 2020)

2020-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Aralık 2020 tarihinde saat 16.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

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