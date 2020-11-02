Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2020-Sayıştay Eleme) sınavı 1 Kasım Pazar günü tamamlandı. Ankara'da gerçekleşen sınavın Soruları ve cevap anahtarı yayımlandı. İşte, ÖSYM internet sitesinden yapılan duyuruya göre 2020-Sayıştay Eleme soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

ÖSYM internet sitesinde yayınlanan duyuru şöyle:

"DUYURU

(02 Kasım 2020)

2020-Sayıştay Eleme Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

01 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavının (2020-Sayıştay Eleme) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 02 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

2020-SAYIŞTAY ELEME SINAVI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

2020-SAYIŞTAY ELEME SORULARI VE CEVAPLARI

2020-SAYIŞTAY ELEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç

belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet

adresinden veya mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.