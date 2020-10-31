2020-Sayıştay Eleme sınavı olarak bilinen Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adayları Eleme Sınavı 1 Kasım 2020'de yapılacak. Sınava bir gün kala ÖSYM tarafından 2020-Sayıştay Eleme Sınavı günü açık tutulacak İl/İlçe müdürlükleri açıklandı. Binlerce adayın katılacağı 2020-Sayıştay Eleme Sınavı saat kaçta? 2020-Sayıştay Eleme Sınavı günü açık tutulacak İl/İlçe müdürlükleri...

2020-SAYIŞTAY ELEME SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından 2020-Sayıştay Eleme ile ilgili yayınlanan son duyuru şöyle:

"DUYURU

(30 Ekim 2020)

2020-Sayıştay Eleme Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

1 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak 2020 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavına (2020-Sayıştay Eleme) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 1 Kasım 2020 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüğe başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüğünün adresine aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylara duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

2020-SAYIŞTAY ELEME SINAVI GÜNÜ AÇIK OLACAK İL/İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ

2020-SAYIŞTAY ELEME SINAVI AÇIK OLACAK İL/İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ