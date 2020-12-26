2020 pandemi modası

YASEMİN ŞEFKATLİ

Türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli, evde yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Şefkatli, bu pozunu sosyal medya hesabından "Pijamalarını çıkarabilene de helal olsun. (Yani bana...)" notuyla paylaştı.