Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur. ÖSYM, 2020-KPSS DHBT sınavı başvurularının başladığını açıkladı. Peki,2020-KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır? 2020- KPSS DHBT başvuru kılavuzu

2020-DHBT NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur. Diyanet İşleri Başkanlığında din

hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2020 KPSS DBHT BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM internet sitesinde yayınlanan duyuru şöyle:

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DUYURU

(06 Kasım 2020)

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Başvurularının Alınması

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT),27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 06-16 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, Kılavuzlara aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

2020-KPSS DHBT BAŞVURU YAP

2020-KPSS DHBT BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2020-KPSS DHBT BAŞVURU KILAVUZU

2020-KPSS DHBT LİSANS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2020 KPSS DHBT ÖNLİSANS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2020 KPSS DHBT ORTAÖĞRETİM BAŞVURU KILAVUZU