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2020 Dini günler ve kandiller listesi! Mevlid kandili ne zaman? Mevlid kandili mesajları

Milyonlarca mümin Hazreti Muhammed'in doğum gününü idrak edecek. Bu mübarek günde sevdiklerinize özel bir kandil mesajı gönderebilir, Hazreti Muhammed'i dualarla anabilir ve Hazreti Muhammed'in sünnetlerini yerini getirebilirsiniz. Mevlid Kandili ne zaman? İşte 2020 dini günler ve kandiller listesi...

27.10.2020 - 19:02 | Güncelleme: ABONE OL
2020 Dini günler ve kandiller listesi! Mevlid kandili ne zaman? Mevlid kandili mesajları

Yarın ne kandili? Milyonlarca mümin yarın Hazreti Muhammed'in doğumunu dualarla anacak. Her yıl hicri takvimin Rebiüevvel ayının 12. gecesi Hz Muhammedi'in doğum günü kutlanıyor. Mevlid ne demektir? İşte 2020 yılında yer alan dini günler ve kandiller listesi...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2020 yılı dini takvime göre Mevlid Kandili Çarşamba gününe denk geliyor. Mevlid Kandili bu sene 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid, Türkçe karşılığı ile "doğum zamanı" anlamına gelmektedir. İslam dininin kurucusu Hazreti Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlid Kandili, aynı zamanda Hicri takvimde Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Mevlid kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Hayırlı Kandiller.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

Kalpler vardir, sevgiyi yasatmak için, Insanlar vardir, dostlugu paylasmak için, Mübarek günler vardir, Beraberce kutlamak için.

Bugün kalbinize huzur sofranıza bereket üzerinize sıhhat serpilsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece Mevlit Kandili günahtan kurtuluş gecesi. Haydi dua edelim temizlensin günah defterleri iyi kandiller...

Güzeller güzelinin doğum günü kutlu olsun. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.

Ezan tüm insanlığa okunur üstüne alınan secdeye gider. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

Yagmur yüklü bulutlar gibi gelen, etegindeki hayir cevherlerini basimiza bosaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapilmaniz dilegiyle. Nice kandiller.

Allaha kulsun zülmetler içinde parlayan nursun senin gibi hakikatlı dostun kandilin mübarek olsun.

Bu kutlu kandil gecesinin sizlere hayırlar getirmesini dilerim. Kandiliniz kutlu olsun.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylemesin. Hayırlı kandiller.

Kalplerimize ferah ver bu kandil gününde Rabbim. Kandiliniz hayırlar getirsin.

Bu güzel Kandil gününün vatanımıza milletimize ve tüm Müslümanlara huzur getirmesini dilerim.

2021 DİNİ GÜNLER VE KANDİLLER LİSTESİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1442

14

OCAK-2021

PERŞEMBE

........

1

RECEB

1442

13

ŞUBAT-2021

CUMARTESİ

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

6

RECEB

1442

18

ŞUBAT-2021

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1442

10

MART-2021

ÇARŞAMBA

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1442

14

MART-2021

PAZAR

...........

14

ŞABAN

1442

27

MART-2021

CUMARTESİ

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1442

13

NİSAN-2021

SALI

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1442

08

MAYIS-2021

CUMARTESİ

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1442

12

MAYIS-2021

ÇARŞAMBA

AREFE

1

ŞEVVAL

1442

13

MAYIS-2021

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1442

14

MAYIS-2021

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1442

15

MAYIS-2021

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1442

11

HAZİRAN-2021

CUMA

........

1

ZİLHİCCE

1442

11

TEMMUZ-2021

PAZAR

........

9

ZİLHİCCE

1442

19

TEMMUZ-2021

PAZARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1442

20

TEMMUZ-2021

SALI

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1442

21

TEMMUZ-2021

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1442

22

TEMMUZ-2021

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1442

23

TEMMUZ-2021

CUMA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1443

9

AĞUSTOS-2021

PAZARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1443

18

AĞUSTOS-2021

ÇARŞAMBA

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1443

08

EYLÜL-2021

ÇARŞAMBA

........

1

R.EVVEL

1443

07

EKİM-2021

PERŞEMBE

........

11

R.EVVEL

1443​​

17

EKİM-2021

PAZAR

MEVLİT KANDİLİ

1

R.AHİR

1443​​

06

KASIM-2021​​​

CUMARTESİ

........

1

C.EVVEL

1443

05

ARALIK-2021

PAZAR

......

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