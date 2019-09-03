2019’da ücretler en çok hangi sektörde arttı?

Türkiye’de hangi sektör ve mesleklerde ortalama ne kadar ücret alındığının görülebileceği en önemli kaynaklardan birini Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verileri oluşturuyor. SGK, çalışanlar için bildirilen prime esas kazançları sektörler itibarıyla her ay yayımlıyor. Bu verilerden hareketle çalışanların bordroda gösterilen aylık brüt kazançları hesaplanabiliyor. Veriler, her sektörün ortalama ücret düzeyini gösteriyor. Dolayısıyla, verileri incelerken bireysel olarak bu rakamların çok altında ve çok üstünde ücret alanlar olduğunu dikkate almak gerekiyor.

ORTALAMA ÜCRETLER NE OLDU?

2018 yılında 2 bin 29 TL olan brüt asgari ücret yüzde 26 oranında artarak 2019’da 2 bin 558 TL’ye yükseldi. SGK’ya bildirilen ortalama brüt ücret geçen yıl haziran ayında 3 bin 287 lira seviyesinde bulunuyordu. Ortalama ücret bu yılın haziran ayında yüzde 22 oranında artarak 4 bin 13 lira oldu.

Ortalama ücret artışında sektörler arasında büyük fark bulunuyor. Son bir yılda en yüksek ücret artışı yüzde 40 ile madenciliği destekleyici hizmetlerde kaydedildi. Sektörde ortalama ücret 4 bin 827 liradan 6 bin 762 liraya yükseldi. Bu sektörde yaklaşık 10 bin kişi çalışıyor.

En yüksek ücret artışında ikinci sırayı yüzde 30 ile sigorta, reasürans ve emeklilik fonları aldı. Sektörde ücretler 5 bin 228 liradan 6 bin 795 liraya yükseldi. Onu yüzde 28 artışla bilgisayar, elektronik ve optik üretimi izledi.

EN YÜKSEK ÜCRETİ HAVAYOLU ÇALIŞANLARI ALIYOR

Türkiye’de en yüksek ücreti geçen yıl olduğu gibi bu yıl da havayolu taşımacılığında çalışanlar alıyor. Geçen yıl 10 bin 871 lira olan sektördeki ortalama brüt ücretler, bu yıl 13 bin 823 liraya yükseldi.

İkinci sırada yer alan ham petrol ve doğalgaz çıkarımı sektöründe ücretler 8 bin 204 liradan 8 bin 749 liraya çıktı.

Sigortacılık dışındaki finansal hizmetler, bilgisayar programlama ve danışmanlığı, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri, tütün ürünleri imalatı ve motorlu kara taşıtları dışındaki ulaşım araçları imalatında çalışanlar da yüksek ücret alan gruplar arasında yer aldı.

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA AZ ÜCRET ALIYOR

Türkiye genelinde kadınlar erkeklerden daha az ücret alıyor. Erkeklerin ortalama ücreti 4 bin 139 lira olurken, kadınların ortalama ücreti 3 bin 717 lira düzeyinde bulunuyor. Erkeklerin el emeği ile çalıştığı, kadınların ise büro hizmetlerini yürüttüğü inşaat, kargo hizmetleri gibi bazı sektörlerde ise kadınlar erkeklerden daha fazla ücret alıyor.

KAMU İLE ÖZEL SEKTÖR ARASINDAKİ MAKAS DARALDI

Kamuda çalışanların ücretleri genel olarak özel sektör çalışanlarından daha yüksek seyrediyor. Ancak, aradaki makas bu yıl daraldı.

Geçen yıl kamuda çalışanların ücretleri özel sektördekilerin ortalama yüzde 23.4 oranında daha fazlaydı. Bu yıl fark yüzde 13.31’e geriledi.

İnşaat, taşımacılık, turizm başta olmak üzere bazı sektörlerde çok yoğun geçici işçi çalıştırılıyor. Geçici ve daimi işçiler arasında geçen yıl yüzde 20.2 oranında fark bulunuyordu. Bu fark 2019’da yüzde 17.2’ye geriledi. Aynı sektörde çalışan daimi işçiler genel olarak geçici işçilerden daha yüksek ücret alıyor.