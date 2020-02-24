Buna göre, geçen yıl 2018'e kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 48,3, bunların yüz ölçümü yüzde 52,4, değeri yüzde 43,8, daire sayısı yüzde 53,9 azaldı.

Yapı ruhsatına göre yüzölçümü ve daire sayısı, Ocak-Aralık 2002-2019



Yapı ruhsatı, Ocak-Aralık 2017-2019

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜNÜN YÜZDE 48.7'Sİ KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Yapı ruhsatı verilen yapıların 2019 yılında toplam yüzölçümü 70,5 milyon m2 iken; bunun 34,4 milyon m2'si konut, 23,2 milyon m2'si konut dışı ve 12,9 milyon m2'si ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Yapı ruhsatına göre konut, konut dışı ve ortak alanların yüzölçümü payları, Ocak-Aralık 2017-2019



KULLANMA AMACINA GÖRE EN YÜKSEK PAY YÜZDE 63.9 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ İKAMET AMAÇLI BİNALARIN OLDU

Ruhsatı verilen yapıların 2019 yılında kullanma amacına göre 45,1 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6,1 milyon m2 ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı ruhsatı kullanma amaçları yüzölçümüne göre paylar, Ocak-Aralık 2019





YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ YÜZDE 14.5 AZALDI

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2019 yılında bir önceki yıla göre, bina sayısı %26,6, yüzölçümü %14,5, daire sayısı %17,8 azalırken, değeri %0,2 arttı.

Yapı kullanma izin belgesine göre yüzölçümü ve daire sayısı, Ocak-Aralık 2002-2019



Yapı kullanma izin belgesi, Ocak-Aralık 2017-2019



TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN YÜZDE 56.9'U KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2019 yılında toplam yüzölçümü 149,3 milyon m2 iken; bunun 85,0 milyon m2'si konut, 33,2 milyon m2'si konut dışı ve 31,1 milyon m2'si ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Yapı kullanma izin belgesine göre konut, konut dışı ve ortak alanların yüzölçümü payları, Ocak-Aralık 2017-2019

KULLANMA AMACINA GÖRE EN YÜKSEK PAY YÜZDE 76.4 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ İKAMET AMAÇLI BİNALARIN OLDU

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2019 yılında kullanma amacına göre 114,1 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 9,9 milyon m2 ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı kullanma izin belgesi kullanma amacına göre yüzölçümü payları, Ocak-Aralık 2019